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Матч Бавария – Барселона пройдет без болельщиков

Испания
(1 голосов)

Упростит задачу Хави

Матч Бавария – Барселона пройдет без болельщиков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Болельщики не будут присутствовать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Баварией" и "Барселоной", сообщает сайт "каталонцев". Отсутствие фанатов связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Германии на матчи допустят не более 15 тысяч зрителей или не более 50% вместимости стадиона.

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Напомним, что матч состоится 8 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Хави
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:50
Все правильно. Перегляд колективної порнографії заборонено....
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