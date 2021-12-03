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Матч Бавария – Барселона пройдет без болельщиков
Упростит задачу Хави
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Болельщики не будут присутствовать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Баварией" и "Барселоной", сообщает сайт "каталонцев". Отсутствие фанатов связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Германии на матчи допустят не более 15 тысяч зрителей или не более 50% вместимости стадиона.
Напомним, что матч состоится 8 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:fcbarcelona.com
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
03.12.2021 в 19:50
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