Матч Бавария – Барселона пройдет без болельщиков

Болельщики не будут присутствовать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Баварией" и "Барселоной", сообщает сайт "каталонцев". Отсутствие фанатов связано с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Германии на матчи допустят не более 15 тысяч зрителей или не более 50% вместимости стадиона.

Напомним, что матч состоится 8 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.