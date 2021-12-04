Примера. Севилья без доминирования побеждает Вильярреал

Хулен Лопетеги вряд ли остался доволен качеством игры, хотя в таких ситуациях можно оправдаться показателями на табло. Есть победа, есть три очка и продолжается борьба "Севильи" за позиции в зоне Лиги чемпионов. Единственная неприятность – довольно далеко уже оторвался "Реал".

"Севилья" в первом тайме имела преимущество над "Вильярреалом", но это не благодаря собственному доминированию, а благодаря несуразности соперника. Слишком много "подводники" позволяли себе ошибок. Собственно, и гол прилетел после оплошности гостей во время перепасовки на собственной половине поля. Акунья перехватил мяч на левом фланге, продвинулся чуть-чуть вперед, а затем выполнил удобную передачу на дальнюю стойку на Окампоса. Аргентинец легко забил.

Затем забил еще и Рафа Мир, но "Вильярреал" спас офсайд, зафиксированный в ходе атаки андалусийской команды. В другом эпизоде ​​тот же Мир пробил мимо ворот, после чего "Севилья" остановилась. Только три удара в створ за девяносто минут – это очень мало как для одного из лидеров Примеры.

"Вильярреал" мог наказать соперника за отсутствие спортивной агрессии, однако своими шансами не воспользовался. Такие матчи четко дают ответ на вопрос, почему команда Эмери так низко (вне пределов топ-10 в таблице). Четырнадцать ударов, но только два в створ. Чудом, в частности, не попал Херар Морено, замыкавший на дальней штанге ситуативную передачу (это была попытка удара) от Эступинана. Как можно с двух метров пробить выше перекладины, да и еще куда-то слишком влево?! Вопрос без ответа.

С горем пополам "Севилья" одержала в чемпионате Испании первую победу за три последних тура. А у "Вильярреала" только одна победа за восемь крайних поединков Примеры. Печальная статистика для Унаи Эмери.

Примера. 16-й тур

Севилья. Стадион Рамон Санчес Писхуан

"Севилья" - "Вильярреал" 1:0

Гол: Лукас Окампос 16

"Севилья": Яссин Буну, Гонсало Монтьель, Лукас Окампос (Оливер Торрес 80), Иван Ракитич (Томас Дилэйни 57), Рафаэль Мир, Жюль Кунде, Маркос Акунья (Людвиг Аугустинсон 63), Диего Карлос, Алехандро Гомес (Мунир Эль-Хаддади 80), Хоан Хордан, Фернандо Франсиско Режес

"Вильярреал": Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Хуан Фойт, Мануэль Тригерос (Булайе Диа 62), Пако Алькасер (Альберто Морено 62), Этьен Капу, Жереми Пино (Самуэль Чуквезе 72), Пау Торрес, Мойсес Гомес (Херар Морено 46), Альфонсо Педраса (Первис Эступинан 72)

Предупреждения: Иван Ракитич 45+3, Рафаэль Мир 57 - Рауль Альбиоль 61, Булайе Диа 90+2