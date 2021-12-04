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Плюс один в лазарете Барселоны. Гави получил серьезную травму в матче против Бетиса

Испания
(1 голосов)

Еще одна проблема для тренера

Плюс один в лазарете Барселоны. Гави получил серьезную травму в матче против Бетиса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В поединке 16-го тура Ла Лиги встречаются "Барселона" и "Бетис" (0:0 первый тайм).

На 35-й минуте встречи серьезную травму получил молодой полузащитник каталонцев Гави. Его заменил на поле Рики Пуч.

После передачи соперника мяч попал в висок игроку. Футболист пытался возобновить игру, но попросту потерял равновесие и упал. Медики провели Гави массаж грудной клетки и увезли с поля на реанимобиле. О характере травмы пока не сообщается.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Рики Пуч Гави
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
04.12.2021 в 18:29
кошмар просто какой-то. и так играть некому.
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