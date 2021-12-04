Плюс один в лазарете Барселоны. Гави получил серьезную травму в матче против Бетиса

В поединке 16-го тура Ла Лиги встречаются "Барселона" и "Бетис" (0:0 первый тайм).

На 35-й минуте встречи серьезную травму получил молодой полузащитник каталонцев Гави. Его заменил на поле Рики Пуч.

После передачи соперника мяч попал в висок игроку. Футболист пытался возобновить игру, но попросту потерял равновесие и упал. Медики провели Гави массаж грудной клетки и увезли с поля на реанимобиле. О характере травмы пока не сообщается.