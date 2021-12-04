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Примера. Барселона - Бетис 0:1. Первое поражение Хави

Испания
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(1 голосов)

Латайте защиту, каталонцы!

Примера. Барселона - Бетис 0:1. Первое поражение Хави

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Рано или поздно это должно было случиться. Атака "Барсы" при Хави заиграла новыми красками, но с обороной еще море работы.

Старт матч остался за каталонцами, которые включили высокие скорости и прессинг в центре, лишив "Бетис" шанса сыграть в свой футбол. Выглядело прямо как в старые времена. Если бы еще Коутиньо забил после идеального кросса Альбы - было бы один в один, но Фелипе катнул мяч точно в голкипера.

Стартового напора "Барсы" хватило минут на 25. Дальше "Бетис" ожил и постепенно выровнял игру. Моментов, правда, не хватало. Ну и надо отмечать вылет Гави - парню так попало в висок мячом, что пришлось уносить на носилках.

Эта равная игра продлилась вплоть до середины второго тайма, когда вышли Дембеле и Френки де Йонг. С их появлением "Барса" вернулась в режим доминирования, только на сей раз моментов пошло побольше. Усман солировал - его крученые удары и слева, и справа заставляли зрителей ахать и охать.

Попытка Ленгле после углового пришлась прямо в голкипера. Абде Эззальзули вообще умудрился промазать, оказавшись в одиночестве на линии вратарской - чуть выше перекладины!

Вот она, атакующая и доминирующая "Барса" - та, которую хотят видеть фанаты. Но Хуанми разбил все иллюзии минут за 10 до конца. Все до банального просто: Каналес убежал в отрыв, посадил на пятую точку Ленгле, отдал на Тельо, а тот покатил на свободного партнера. Тер Штеген помочь не смог.

В последнюю десятиминутку "Барсе" был нужен герой, который бы спас всех, но Депай себя не проявил. Пожалуй, лучшим игроком встречи стал экс-каталонец Бартра, наглухо его закрывший. А без Мемфиса "Кулес", кажется, неспособны на чудеса.

Такое оно, первое поражение Хави после возвращения - немного несправедливое, но ожидаемое, если учесть количество ошибок в защите в последних матчах. В таблице "Кулес" остались 7-ми с 23 очками; у "Бетиса" 30 очков и 3-е место.

16-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бетис" - 0:1

Гол: Хуанми, 79

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Ленгле (Люк де Йонг, 82), Альба - Гави (Пуч, 36), Бускетс, Нико Гонсалес (Френки де Йонг, 59) - Эззальзули (Пике, 82), Депай, Коутиньо (Дембеле, 59)

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Виктор Руис, Морено - Гвидо Родригес, Гуардадо - Руибаль (Тельо, 63), Каналес, Хуанми (Борха Иглесиас, 81) - Виллиан Жозе (Карвалью, 71)

Предупреждения: Нико Гонсалес, 42 - Виллиан Жозе, 12, Гвидо Родригес, 73

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В статье: Барселона Бетис (Севилья)
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Комментарии (33)
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oda1979 (Запорожье)
04.12.2021 в 19:31
Вот и сказке конец. Хави, оно тебе надо было..
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metall5291 (Kharkiv)
04.12.2021 в 19:28
Главное соблюсти церемонии - так учил дедушка Конфуций. Поэтому - мои соболезнования. Насколько они искренние? Пусть каждый оценит. Главное (см. первый абзац). В конце концов не Барселона сегодня соперник Реала в борьбе за первое место. Если по делу - Барселона сегодня пример несбалансированной команды. Пытается атаковать и доминировать, как и прежде. Но прежде был надежнейший тыл, а сейчас нет и средненького. Потому и результат матча мог быть абсолютно любой, как я предсказывал в анонсе. Так и случилось, никакой сенсации. Могло ли быть наоборот - могло. Но случилось как случилось. Обыкновенный матч двух команд из верхней части таблицы.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 19:31
По-моему они и Барса, и Бетис случайно в верхней части таблицы. Но что имеем, за то и болеем.))
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0
0
prockop4uck (Киев)
04.12.2021 в 19:27
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+3
0
terber (ternopil)
04.12.2021 в 19:26
2і команди з Севілії прорвало,рвуть і митають все на своїмо шляху,колись таке було але в сегундо 20 чи 21 рік назат)
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 19:25
Перед игрой Пелегрини сказал, что они едут в Барселону, чтобы победить Барсу и победили. Молодцы. Надо было Хави что-то такое сказать. )))
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0
0
Dr. House (Поділля)
04.12.2021 в 19:24
А на следующей недели две игры с грозными Баварией и Осасуной...
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 19:27
Ой, лишенько... Дохтур, не сыпь нам соль на рану. Где твоё милосердие?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 19:21
Про зону ЛЧ надо уже забыть. Тут бы в ЛЕ втиснуться. Ой вэй...
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 19:29
Да ну, какая ЛЧ? Посмотри нарезки их тренировок. Там они в догонялки и прятки играют. А ещё, взявшись за ручки по кругу бегают, потом празднуют что-то то одна группа, то другая. Я так и не понял к чему они готовятся.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 19:18
Пруха у Хави закончилась. А судья не помог. Барселона самый честный клуб мира!
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0
-4
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 19:20
на дуде зіграти?
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+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 19:22
Играй Игорёк, играй... Похоронную знаешь?
0
-4
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 19:26
ігорьок може знає,я - ні
+1
0
Кот2021 (Николаев)
04.12.2021 в 19:20
Скорее сегодня была непруха.
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0
0
Dr. House (Поділля)
04.12.2021 в 19:21
Дрочиус, как то судья не помог? ВАР в очередной раз отменил гол в ворота ФКБанкрот)))
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+3
0
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 19:24
Надо было пеналь в ворота Бетиса высосать. А так...
0
-3
Algrab (Костопiль)
04.12.2021 в 19:25
Чекаємо на вихід монреальського оленя! А просимо...
+3
0
Dr. House (Поділля)
04.12.2021 в 19:28
А Алєню Барса вже пох))). Він дрочить вже на Вєлікоє ЖКХ
+1
0
kalan-86 (Анкара)
04.12.2021 в 19:18
Все, о хорошем виски из Шарлотских погребов мне можно забыть. До нового года в четвёртке не будут.
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0
0
Кот2021 (Николаев)
04.12.2021 в 19:17
Досадное и не уместное поражение. Во втором тайме, в отличае от первого, к игрокам Барсы можно предъявить лишь за реализацию, а вот самоотдача реально радует - с таким настроем прийдут и положительные результаты.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 19:16
Люди добрі, шо ж це таке робиться? Як же ж так можно? За шо це нам болелам таке наказаніє, га?
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
04.12.2021 в 19:14
З дитинства за Бетіс!!!!
Ответить
+4
-1
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 19:16
а я - проти Барси
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
04.12.2021 в 19:23
+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.12.2021 в 19:14
Будет у него еще этих поражений.
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
04.12.2021 в 19:14
Везение не бесконечное, если с эспаньолами его хватало, то с первым серьезным соперником приехали. Гави здоровья, пусть Хави отведет его на бокс, а то это не дело, ударили мячом в висок и свет потух.
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 19:13
відродження "великої" барси у дії.....
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
04.12.2021 в 19:14
Ответить
+4
-1
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Red_Cat (Салоники)
04.12.2021 в 19:16
клоун-саша с харьковской помойки, у тебя из ушей что-то белое капает. чаще сглатывай.
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0
-5
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hardcorepwnz (Украина)
04.12.2021 в 19:17
Советы бывалых
+3
-1
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 19:18
руда гомосятина - ти помилився сайтом
+4
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
04.12.2021 в 19:22
ты палишься, ПТУушник. постоянно палишься.
0
-4


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