Примера. Барселона - Бетис 0:1. Первое поражение Хави

Рано или поздно это должно было случиться. Атака "Барсы" при Хави заиграла новыми красками, но с обороной еще море работы.

Старт матч остался за каталонцами, которые включили высокие скорости и прессинг в центре, лишив "Бетис" шанса сыграть в свой футбол. Выглядело прямо как в старые времена. Если бы еще Коутиньо забил после идеального кросса Альбы - было бы один в один, но Фелипе катнул мяч точно в голкипера.

Стартового напора "Барсы" хватило минут на 25. Дальше "Бетис" ожил и постепенно выровнял игру. Моментов, правда, не хватало. Ну и надо отмечать вылет Гави - парню так попало в висок мячом, что пришлось уносить на носилках.

400 - Jordi Alba is the 15th player to reach the 400 appearances for FC Barcelona in all competitions. History. pic.twitter.com/tfyuBUPpud

Эта равная игра продлилась вплоть до середины второго тайма, когда вышли Дембеле и Френки де Йонг. С их появлением "Барса" вернулась в режим доминирования, только на сей раз моментов пошло побольше. Усман солировал - его крученые удары и слева, и справа заставляли зрителей ахать и охать.

Попытка Ленгле после углового пришлась прямо в голкипера. Абде Эззальзули вообще умудрился промазать, оказавшись в одиночестве на линии вратарской - чуть выше перекладины!

Вот она, атакующая и доминирующая "Барса" - та, которую хотят видеть фанаты. Но Хуанми разбил все иллюзии минут за 10 до конца. Все до банального просто: Каналес убежал в отрыв, посадил на пятую точку Ленгле, отдал на Тельо, а тот покатил на свободного партнера. Тер Штеген помочь не смог.

11 - Real Betis's Juanmi Jiménez is the Spanish top scorer in the Top 5 European leagues this season in all competitions (11 goals, 9 in LaLiga). Inspired. pic.twitter.com/AW9q3efuiI