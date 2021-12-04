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Везение Хави закончилось. Барселона - Бетис 0:1. Видео голов и обзор матча

Испания
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(1 голосов)

Подопечные Пеллегрини постарались

Везение Хави закончилось. Барселона - Бетис 0:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Сегодня в поединке 16-го тура Ла Лиги встетились "Барселона" Хави и "Бетис" Мануэля Пеллегрини. Гостям удалось победить каталонский клуб с минимальным преимуществом.

"Барселона" доминировала практически весь матч, однако единственный гол во встрече удалось забить Хуанми на 79-й минуте. Результативную передачу на него отдал Тельо.

Таким образом, отставание "Барсы" от "Реала" в турнирной таблице Ла Лиги уже составляет 13 очков.

16-й тур Ла Лиги. Барселона. Стадион "Камп Ноу"

Барселона - Бетис - 0:1

Гол: Хуанми, 79

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
04.12.2021 в 20:26
"Перша поразка Хаві. Барселона – Бетіс 1:0. Відео голів та огляд матчу". Прекратите пить тормозуху, гореспециалисты...
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.12.2021 в 20:22
Може 0:1????)))
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