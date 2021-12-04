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Везение Хави закончилось. Барселона - Бетис 0:1. Видео голов и обзор матча
Подопечные Пеллегрини постарались
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Сегодня в поединке 16-го тура Ла Лиги встетились "Барселона" Хави и "Бетис" Мануэля Пеллегрини. Гостям удалось победить каталонский клуб с минимальным преимуществом.
"Барселона" доминировала практически весь матч, однако единственный гол во встрече удалось забить Хуанми на 79-й минуте. Результативную передачу на него отдал Тельо.
Таким образом, отставание "Барсы" от "Реала" в турнирной таблице Ла Лиги уже составляет 13 очков.
16-й тур Ла Лиги. Барселона. Стадион "Камп Ноу"
Барселона - Бетис - 0:1
Гол: Хуанми, 79
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