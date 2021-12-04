Везение Хави закончилось. Барселона - Бетис 0:1. Видео голов и обзор матча

Сегодня в поединке 16-го тура Ла Лиги встетились "Барселона" Хави и "Бетис" Мануэля Пеллегрини. Гостям удалось победить каталонский клуб с минимальным преимуществом.

"Барселона" доминировала практически весь матч, однако единственный гол во встрече удалось забить Хуанми на 79-й минуте. Результативную передачу на него отдал Тельо.

Таким образом, отставание "Барсы" от "Реала" в турнирной таблице Ла Лиги уже составляет 13 очков.

16-й тур Ла Лиги. Барселона. Стадион "Камп Ноу"

Барселона - Бетис - 0:1

Гол: Хуанми, 79