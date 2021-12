Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2. И даже травма Бензема не помешала

Сыграть за неделю против "Севильи", "Атлетика" и "Реал Сосьедада" - это вам не каникулы в Простоквашино. У Мадрида был по-настоящему адский график, и он прошел его по-королевски.

"Ла Реалу" мешало отсутствие Сильвы и Мерино, но шансы подравнялись, когда в самом начале встречи левое колено повредил Бензема, которого заменил вроде бы безнадежный Йович.

Первый тайм получился равным - с той лишь разницей, что удары Модрича, Винисиуса и Родриго долетали до Ремиро, пусть и не были очень опасными, тогда как все попытки Исака блокировал великолепный Эдер Милитао.

10 - @realmadriden are the first team with different players to score 10+ goals in the top five European leagues this season: Karim Benzema ???????? (12) and Vinícius Júnior ???????? (10). Duo. pic.twitter.com/hGLrll9qhe

Перелом произошел на старте второй половины. "Сосьедад" как-то невнятно вошел в игру после перерыва, и Винисиус мгновенно за это наказал. Его стеночка с Йовичем была и простая, и изящная одновременно. Удар в угол - ну чисто бильярд.

Басков этот мяч подкосил. Пошли фолы, необязательные споры с судьей, исчезло давление на штрафную Куртуа. "Реалу" даже не пришлось менять 36-летнего Модрича - он продолжал владеть игрой. Вскоре это привело и ко второму мячу - Каземиро выиграл верх, а Йович воспользовался скидкой. Между прочим, это первые 1+1 для серба в Мадриде.

Последние полчаса игры - де-факто мусорное время. Одни уже не хотели, другие не могли - банальное, но честное резюме. Даже всегда громкая "Аноэта" приуныла и лишь по инерции освистывала арбитра - ну надо же найти виновного, правда?

1+1 - Luka Jović ???????? has both scored and assisted in the same game for @realmadriden for the first time in all competitions (41 apps), being involved in the same number of goals than in his previous 22 games (one goal and one assist in 462 minutes). Crucial. pic.twitter.com/Twgk5NeWr3