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Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2. И даже травма Бензема не помешала

Испания
(1 голосов)

Возможно, лучшая игра "Сливочных" в сезоне

Примера. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2. И даже травма Бензема не помешала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сыграть за неделю против "Севильи", "Атлетика" и "Реал Сосьедада" - это вам не каникулы в Простоквашино. У Мадрида был по-настоящему адский график, и он прошел его по-королевски.

"Ла Реалу" мешало отсутствие Сильвы и Мерино, но шансы подравнялись, когда в самом начале встречи левое колено повредил Бензема, которого заменил вроде бы безнадежный Йович.

Первый тайм получился равным - с той лишь разницей, что удары Модрича, Винисиуса и Родриго долетали до Ремиро, пусть и не были очень опасными, тогда как все попытки Исака блокировал великолепный Эдер Милитао.

Перелом произошел на старте второй половины. "Сосьедад" как-то невнятно вошел в игру после перерыва, и Винисиус мгновенно за это наказал. Его стеночка с Йовичем была и простая, и изящная одновременно. Удар в угол - ну чисто бильярд.

Басков этот мяч подкосил. Пошли фолы, необязательные споры с судьей, исчезло давление на штрафную Куртуа. "Реалу" даже не пришлось менять 36-летнего Модрича - он продолжал владеть игрой. Вскоре это привело и ко второму мячу - Каземиро выиграл верх, а Йович воспользовался скидкой. Между прочим, это первые 1+1 для серба в Мадриде.

Последние полчаса игры - де-факто мусорное время. Одни уже не хотели, другие не могли - банальное, но честное резюме. Даже всегда громкая "Аноэта" приуныла и лишь по инерции освистывала арбитра - ну надо же найти виновного, правда?

Между тем, преимущество "Реала" в таблице растет. У Мадрида 39 очков; у идущей второй "Севильи" - 31 и матч в запасе против "Барсы". "Реал Сосьедад" расположился 5-м с 29 очками и удручающей серией из трех поединков Ла Лиги без забитых голов. Это уже тянет на мини-кризис.

16-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Винисиус, 47, Йович, 57

"РС": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 68), Субельдия, Ле Норман, Рико (Муньос, 86) - Янузай (Порту, 68), Гевара (Турьентес, 61), Субименди, Оярсабаль - Серлот (Барренечеа, 61), Исак

"РМ": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро (Камавинга, 65), Кроос (Вальверде, 81) - Родриго (Асенсио, 81), Бензема (Йович, 17), Винисиус

Предупреждения: Субельдия, 26, Янузай, 60

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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Комментарии (27)
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Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 00:25
Ще б АМ хлопнути в наступному турі, а далі з цікавістю спостерігати на потуги Барси потрапити в ЛЧ)))
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+1
0
sasha_lv (Львів)
05.12.2021 в 00:28
Там ліга конференцій за щастя будє....
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0
0
sasha_lv (Львів)
05.12.2021 в 00:16
Сьогодні..."ну просто праздник какой-то"....(перемоги ДК,Лівера,Реала.....ну і програші...не будемо сипати сіль на рани болєлам "клубу що відрождуєтся з великим Хаві"
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.12.2021 в 00:06
Браво. Молодцы. были опасения перед этой игрой. График - точно "не каникулы в Простоквашино". А тут еще ранняя травма капитана и лидера. Но справились. Смогли сыграть и "за себя, и за того парня". Как и Карим когда-то, после ухода незаменимого Роналду , так и сегодня парни после травмы незаменимого Карима не потерялись и выдали прекрасную игру. Прекрасно. Чувствуется тренерская работа, видна единая команда. А Кариму - быстрейшего выздоровления. Впрочем, команда ,надеемся, не подведет и во время его отсутствия. Реал сейчас по настоящему хорош.
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+3
0
Maksrovnii (Днепр)
05.12.2021 в 00:09
Согласен с вышесказанным , сам матч не смотрел ( выбрал Наполи ) , думал хана , когда Карим травмировался
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:11
Да, сыграли за себя и за того парня. Молодцы, с Интером можно Кариму дать и передохнуть, там в принципе Интер будет вперед бежать, главным действующим лицом все равно должен стать Винисиус)
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.12.2021 в 00:18
С Интером - согласен. С Атлетико тоже пусть отдыхает, особенно с таким Атлетико. А дальше Кадис, его можно тоже откупорить как шампанское к Рождеству и без Карима. Плохо конечно, что травмировался. Но если выбирать по времени - то еще не в самое худшее время. Лишь бы травма оказалась попроще, что ли.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:20
Да, с учетом уже можно сказать успешного прохода тяжелого отрезка (конечно и неудачи соперников поспособствовали), лучше сейчас Кариму передохнуть. Определенная подушка безопасности есть. А вдруг и Йовича прорвет
+2
0
oda1979 (Запорожье)
05.12.2021 в 00:06
Для ЛЧ конечно Малова то. Но, для да лиги очень даже вполне.
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:01
Главное чтобы не повторилась история первого пришествия Анчелотти, когда в сезоне 14/15 все восхищались мощью Реала, бились рекорды побед, уже весь мир ждал противостояния мощнейших BBC-MSN в финале ЛЧ, но в апреле Мадрид просто выдохся и проиграл все что можно.
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+1
0
Maksrovnii (Днепр)
05.12.2021 в 00:09
Да , было такое дело .... уверен в этот раз как минимум чемп они возьмут
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:11
Верим, надеемся)
+2
0
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 23:59
А яки голи? Цукерочкі.......
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:04
Если бы еще Виня не запорол выход 1в1 в конце, но как-то это падение вратаря его дезориентировало)
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+2
0
sasha_lv (Львів)
05.12.2021 в 00:06
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
04.12.2021 в 23:58
Очень мощно, и это была разбита команда из топ-4. При всем уважении к Зидану, как же приятно смотреть сейчас на Мадрид после 3 лет мучений. Браво, Папа Карло Главное чтобы Карим избежал серьезной травмы, но Йович сегодня порадовал. Конечно в большинстве эпизодов так и был деревом, но в нужный момент дважды сыграл как царь. Винисиус очень стабилен, но особенно хочу отметить Милитао - какую же он форму набрал, прямо как в конце прошлого сезона. Такой Милитао стоит и Рамоса, и Варана образца последних сезонов.
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+2
0
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victor1306 (Мадрид)
04.12.2021 в 23:58
Просто шикарна гра. Кайфанув.
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+3
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 23:57
Мощно и стабильно играет Мадрид. Молодцы, ничего не скажешь.
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+5
-1
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NORDOS
05.12.2021 в 00:02
ридайсмєрд
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0
-5
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 23:55
Королівська гра Королівського Клубу
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+3
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.12.2021 в 23:55
Можна вже вітати Реал з чемпіонством?
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:03
Та не, рано. У Анчелотти есть только одна беда - он не дружит с ротацией. И даже сейчас у него Бензема, Модрич, Кроос, которым глубоко за 30, играют почти без замен и отдыха. Как бы у этого всего не сели батарейки весной. Ну или нужно иметь к тому времени отрыв очков в 15
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+2
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2021 в 00:11
Так, але і конкурентів реальних немає зараз
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.12.2021 в 00:16
Якби був відрив на 15 очок було б цікаво? Хотів би?
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.12.2021 в 00:18
Я уж и не помню, когда у Реала был такой отрыв. Был ли вообще)) Реал Мадрид - это про панику, превозмогание и валидол Было бы неплохо для разнообразия задоминировать
0
0
sasha_lv (Львів)
05.12.2021 в 00:18
Умовив,14 вистачить
0
0
kalan-86 (Анкара)
04.12.2021 в 23:54
Реал просто стабилен, раскрепощен и уверен в себе. Анчелотти полностью раскрыл команду. Шикарная игра. Думаю вопрос с чемпионством практически снят.
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