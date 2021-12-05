Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри: Я всегда говорил, что Месси лучший в мире
Юный испанец лестно отозвался об аргентинце
techno
Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри оценил игру бывшего партнера по команде, а ныне форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.
"С Лео приятно играть. Я всегда говорил, что он лучший в мире. Я искал его каждый раз, когда был с ним на поле. Ты не задаешь вопросов, а просто знаешь, что он все сделает очень хорошо", – рассказал Педри.
Напомним, по итогам 2021-го года аргентинский нападающий получил "Золотой мяч" от France Football.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Diario Sport
Популярное сейчас
- Украинки заняли 10-е место в эстафете Кубка мира в Эстерсунде. Как это было
- Так быстро стал ненужным? Динамо хочет избавиться от нападающего зимой
- Герой футбольного дня. Беньямин Вербич
- Левандовский vs Холанд, веселый матч Барсы, Юве для Шевченко. Что смотреть на выходных
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...