Педри: Я всегда говорил, что Месси лучший в мире

Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри оценил игру бывшего партнера по команде, а ныне форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"С Лео приятно играть. Я всегда говорил, что он лучший в мире. Я искал его каждый раз, когда был с ним на поле. Ты не задаешь вопросов, а просто знаешь, что он все сделает очень хорошо", – рассказал Педри.