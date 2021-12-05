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Педри: Я всегда говорил, что Месси лучший в мире

Испания
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Юный испанец лестно отозвался об аргентинце

Педри: Я всегда говорил, что Месси лучший в мире

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Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри оценил игру бывшего партнера по команде, а ныне форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

"С Лео приятно играть. Я всегда говорил, что он лучший в мире. Я искал его каждый раз, когда был с ним на поле. Ты не задаешь вопросов, а просто знаешь, что он все сделает очень хорошо", – рассказал Педри.

Напомним, по итогам 2021-го года аргентинский нападающий получил "Золотой мяч" от France Football.

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В статье: Лионель Месси Педри
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Источник:
Diario Sport

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