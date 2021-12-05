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Барселона предпримет последнюю попытку продлить контракт с Дембеле
Ситуация остается неопределенной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонская "Барселона" сделает последнюю попытку подписания нового контракта с французским вингером Усманом Дембеле. В клубе понимают, что не могут позволить 24-летнему французу уйти бесплатно.
Боссы команды готовят финальное предложение и хотят получить ответ от агента вингера до 31 декабря. Если фидбек не последует, "Барселона" сочтет это как сигнал об уходе.
Каталонцам известно, что Дембеле интересен "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Тоттенхэму" и "Ювентусу". Однако некоторые из этих клубов попросили агента Усмана не возобновлять официальные переговоры в январе.
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