Барселона предпримет последнюю попытку продлить контракт с Дембеле

Каталонская "Барселона" сделает последнюю попытку подписания нового контракта с французским вингером Усманом Дембеле. В клубе понимают, что не могут позволить 24-летнему французу уйти бесплатно.

Боссы команды готовят финальное предложение и хотят получить ответ от агента вингера до 31 декабря. Если фидбек не последует, "Барселона" сочтет это как сигнал об уходе.

Каталонцам известно, что Дембеле интересен "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Баварии", "Тоттенхэму" и "Ювентусу". Однако некоторые из этих клубов попросили агента Усмана не возобновлять официальные переговоры в январе.