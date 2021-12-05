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Депай может покинуть Барселону летом

Испания
(1 голосов)

Возникли определенные проблемы

Депай может покинуть Барселону летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай может уйти из команды в конце текущего сезона. Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если игрок не будет попадать в стартовый состав.

В случае, если Депай проявит себя не лучшим образом в оставшейся части сезона, "Барса" может рассмотреть его продажу, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава летом.

Ранее стало известно, что каталонский клуб рассматривает возможность пригласить Эдинсона Кавани, а также планирует убедить Эрлинга Холанда перебраться на "Камп Ноу".

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В статье: Эдинсон Кавани Барселона Мемфис Депай Эрлинг Холанд
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Источник:
El Nacional

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Комментарии (5)
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kalan-86 (Анкара)
05.12.2021 в 21:48
Откуда деньги на Холланда? Думаю ему лучше в Реал.
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Red_Cat (Салоники)
05.12.2021 в 21:42
и снова позорная редакция разгоняет фейки.
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-2
Dr. House (Поділля)
05.12.2021 в 21:50
Не, котик-тридварасик, с позорной Барсы бегут все...
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0
-2
Algrab (Костопiль)
05.12.2021 в 21:58
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-1
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Red_Cat (Салоники)
05.12.2021 в 21:59
у тебя из ушей что-то белое капает. сглатывай чаще, мадридаст заднеприводный.
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