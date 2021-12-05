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Депай может покинуть Барселону летом
Возникли определенные проблемы
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Барселоны" Мемфис Депай может уйти из команды в конце текущего сезона. Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если игрок не будет попадать в стартовый состав.
В случае, если Депай проявит себя не лучшим образом в оставшейся части сезона, "Барса" может рассмотреть его продажу, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава летом.
Ранее стало известно, что каталонский клуб рассматривает возможность пригласить Эдинсона Кавани, а также планирует убедить Эрлинга Холанда перебраться на "Камп Ноу".
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