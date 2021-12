Защитнику Реала в детстве могли ампутировать ногу. Его спасли врачи и мечта стать футболистом

Карло Анчелотти понимает в футболе побольше многих.

И на поле, и у его кромки он выиграл практически все. И когда он говорит Эдену Азару: "Эй, ты недостаточно хорош для основы", предпочитая Родриго, бельгийцу реально стоит задуматься.

Анчелотти способен честно признать свою ошибку, как было после "Эспаньола", где "Реал" вышел с двумя опорными и проиграл. "Больше такого не повторится", - пообещал итальянец, и сейчас у Мадрида 8 побед подряд во всех турнирах.

И вот что интересно: "Реал" входил в сезон с восемью травмированными, но папа Карло, кажется, не замечал отсутствия их всех, кроме одного.

Since Ferland Mendy's return Real Madrid just conceded 6 goals in 10 matches and won 9/10 matches.

На топ-уровне не бывает мелочей, и Анчелотти наверняка был в курсе: "Реал" проиграл лишь раз в 44 турах Примеры, когда Ферлан Менди выходил в стартовом составе.

Мало кто знает, но они пересекались в прошлой жизни.

Анчелотти очень хотел Менди в свой "Наполи", видя в нем замену для Фаузи Гулама, но скажите, каковы шансы "Партенопеи" выиграть конкуренцию у "Реала"? Хотелка так и осталась хотелкой.

На самом деле пересечение случилось намного раньше. Папа Карло находился в одном клубе с Ферланом, когда еще сам об этом не знал. На дворе было начало десятых - шейхи как раз собрали крутой состав во главе со Златаном и впервые нацелились на Лигу чемпионов. Тщетно, конечно.

Анчелотти недолго продержался в этом балагане, как, впрочем, и Тухель, и Эмери, да и Почеттино сейчас на таких нервах, что бросается на людей. Но да ладно.

Наша история не о любви к деньгам, а о юноше из академии "ПСЖ", который приходил как форвард, потом стал полузащитником и под конец откатился в оборону.

Ферлан Менди - уроженец пригорода; мать - из Гвинеи, отец - из Сенегала. Вероятно, нелегалы. Сколько таких парней каждый день играют в мяч меж серых панелек спальных арондисманов Парижа? Скауты "ПСЖ" могли бы собрать суперкоманду, не выезжая из города - увы, шейхам это неинтересно.

В школе парижан Ферлан играл бок-о-бок с Пренелем Кимпембе, Адриеном Рабьо, Мусой Дембеле, Кингсли Команом. Звездой не считался, но и задних не пас - его шансы стать профи оценивались 50 на 50.

Фанаты "на районе" Менди

В отличие от Менди, карьеры он не сделал и продолжает жить в родном районе, где Ферлан теперь икона. Приезжает, подписывает футболки - дети вне себя от восторга.

В 2006 году все было отнюдь не так радужно. Отец умер, когда Менди было 11. Еще через год у него начало странно ныть бедро - сперва несильно, но с каждым днем боль нарастала. Тренировки в академии "ПСЖ" давались с большим трудом. Ферлан, бредивший карьерой футболиста, молча выполнял упражнения.

Остановился он на волосок от трагедии всей своей жизни.

В 14 лет он попал в больницу, когда уже не мог встать на левую ногу, и первое же обследование показало обширное загноение в бедре.

Артрит, сковавший юношу, обычно вызван попаданием в кровь бактерий, вирусов или грибков; часто из-за необработанной открытой раны. Мать на работе, папы нет, а Ферлан не Месси, которому с 10 лет оплачивали гормоны роста, понимая масштаб таланта. Менди был просто очередным… Менди. Сколько их гуляет по миру?

После операции в больнице Неккера - между прочим, старейшей детской клинике Парижа - медики честно признались Ферлану: о футболе можешь забыть.

Кузен Менди Марк Гомис, зашедший проведать его в палату, еле слышно сказал:

Характер не закаляется в тепличных условиях, только в экстремальных - и это было одно из таких. У 14-летнего Ферлана был выбор - сдаться или продолжать борьбу. Он все выбрал правильно.

В "ПСЖ" глазам не поверили, когда через 8 месяцев Ферлан бойко вошел в двери академии. Увы, тут хеппи-энда уже не случилось.

Восемь месяцев на больничной койке превратили молодого спортсмена в развалину.

Ферлан сильно отстал от сверстников и, по собственным словам, "играл как дерьмо". Тренер Ив Жерго ему симпатизировал, но был бессилен - даже выбить место Менди в общежитии "ПСЖ" не удалось. Пока звезды академии жили все вместе, он ехал на метро в свой пригород.

Понимание, что шанса не будет, пришло после дебюта в основе 17-летнего Рабьо. Менди на тот момент даже в дубль не проходил - зачем оставаться?

Анчелотти, заканчивавший свой первый сезон в "ПСЖ", понятия не имел, кого клуб тогда потерял. Пресса все внимание уделяла таланту из "Пескары" Марко Верратти, который якобы "очень напоминал молодого Андреа Пирло".

Вслух он никогда не обвинил "ПСЖ" в расставании. Лишь много лет спустя в "Лионе", отвечая на вопрос, мол, не хотел бы пойти в Париж на повышение, холодно бросил: "Не особо".

Дальнейший путь Ферлана лежал через "Мантуа", выступавший в третьем французском дивизионе.

Побегал годик там, достиг совершеннолетия, после чего уехал далеко из столицы - в приморский Гавр, где в разные годы начинали карьеры Обамеянг, Погба, Марез, Пайет, Лассана Диарра.

А, ну и Бенжамен Менди, за которым Ферлан поначалу грел лавку. Более того, даже за мадагаскарцем Жеромом Момбрисом ему пришлось годик посидеть, прежде чем наступил его час. В сезоне-2016/17 Менди признали лучшим левым беком Лиги 2. Боль осталась в прошлом - он отбегал 37 матчей из 38.

Дальше вы, наверное, в курсе. Трансфер в "Лион", два подряд попадания в символическую сборную сезона, рекорд по обводкам среди защитников, отвергнутое предложение "Атлетико" и еще много всего крутого, чего могло не случиться, если бы врачи тогда ошиблись. Не только дьявол прячется в деталях - бог тоже.

Свою подростковую беду Ферлан превратил в силу. Вы заметили, он забивает с правой ноги точно, как с левой? "Аталанта" соврать не даст - даже ногу ставит, как правша!

102 dribbles in his two @OL's seasons, more than any other defender in the Ligue 1 & the Top 5 European Leagues