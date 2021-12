Примера. Антирекорд Леванте, еще один успех Райо и пирров гол Яго Аспаса

Повести в счете, потеряв своего капитана и лучшего игрока - это мощный удар. "Сельта", вроде, не хлипкая команда, но выдержать его не смогла.

Яго Аспас классно раскачал Гильямона, прежде чем "с пыра" пробил мимо Дитуро на 11-й минуте. Увы, в этом же эпизоде он потянул мышцу и сразу попросил замену.

Партнеры своего капитана не поддержали. Те моменты, которые были, Санти Мина и Браис Мендес не реализовали - Силлессен выдал отличный матч.

Ну а про защитников и вратаря "Сельты" даже говорить нечего - там полный провал. Гол Уго Дуро - это какой-то цирк. Дитуро устроил идиотскую перепасовку с защитниками, они потеряли мяч в штрафной, и вингеру "Валенсии" оставалось только не промазать по воротам.

5 - Celta Vigo have taken just five of a possible 27 points at Balaídos in LaLiga this season (W1 D2 L6), equalling their worst total after their first nine home games of a season in the top-flight (also five in 1943/44 with three points per win).

В принципе, и второй гол Макси Гомеса тоже из категории "дворовых" - Араухо обязан был перехватывать прострел Гайя, но неправильно выбрал позицию, и уругваец легко зажег свое имя на табло. Гол, к слову, не праздновал - в Примере он начинал именно с "Сельты".

В таблице "Валенсия" благодаря ошибкам галисийцев поднялась на 8-е место с 22 очками. У "Кельтов" 14-я позиция, 16 баллов и травма Аспаса впридачу, без которого им не светит ничего хорошего.

16-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Аспас, 11 - Дуро, 19, Гомес, 53

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Араухо (Мурильо, 74), Галан - Бельтран (Нолито, 58) - Браис Мендес, Денис Суарес, Серви (Солари, 58) - Аспас (Тапиа, 16), Мина

"Валенсия": Силлессен - Пиччини (Тони Лато, 73), Альдерете, Гильямон, Гайя - Элдер Кошта (Гедеш, 83), Солер, Васс, Киндреди (Рачич, 52), Дуро (Муса, 84) - Гомес (Маркос Андре, 83)

Предупреждения: Бельтран, 9, Аспас, 12, Нолито, 90+4 - Гомес, 36, Гайя, 51

"Райо" так за весь матч и не пробил в створ ворот "Эспаньола", но его победа в целом справедлива - бывает и такое.

Проблема "Эспаньола" в том, что он почти ничего не создавал на протяжении большей части матча. Ставку сделали на оборону и контратаки, понятно, но где они? Из опасного - лишь удар головой де Томаса, который потащил Димитриевский.

"Райо" атаковал намного больше, агрессивнее и, как следствие, в штрафной каталонцев постоянно было жарко. Почти все атаки хозяев проходили через левый фланг, где Альваро Гарсия просто втоптал в газон Алейша Видаля.

Трехо и Паласон не забили чудом - до ворот было метров 5-6, но они умудрились промазать. И все же "Эспаньол" даже так не устоял - очередной прострел от Альваро срезал в свои ворота Кабрера.

27 - Rayo Vallecano have collected 27 points after the 16 opening #LaLiga Matchdays this term, their best starting at this stage of the competition ever.

Каталонцы спохватились на последних минутах, и Пуадо однажды был близок к голу, но из удобной позиции пробил чуть мимо штанги. Раньше надо было включаться.

В таблице "Райо" остался 6-м с 27 очками; у "Эспаньола" - 20 баллов и 11-я строчка. Обе команды явно превосходят все ожидания.

16-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Кабрера, 54 (автогол)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Унаи Лопес (Сисс, 67), Валентин - Паласон, Трехо (Нтека, 88), Альваро Гарсия (Кевин Родригеш, 88) - Гвардиола (Фалькао, 75)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес (Калеро, 61), Кабрера, Педроса - Баре (Морон, 61) - Эмбарба (Меламед, 74), Эррера, Дардер (Морланес, 74), Пуадо - де Томас

Предупреждения: Трехо, 40, Нтека, 90, Валентин, 90+2 - Пуадо, 9, Видаль, 69, Кабрера, 90+1

Удаление: Мерида, 90+3 (со скамейки)

Очень яркий и боевой матч от команд из низов таблицы, по результатам которого "Эльче" вышел из зоны вылета, а "Кадис" в нее скатился.

Итог первого тайма определила реализация двух спорных пенальти - у "Эльче" Фидель не промазал, а вот попытку Алекса потащил в прыжке Бадиа.

Помимо этого у "Эльче" были еще две штанги Бойе и Фиделя, тогда как Кадис разок пальнул в перекладину усилиями Чоко Лосано.

Во втором тайме "Эльче" не сразу, но таки забил второй - сработала дальняя передача за спину защитникам; Ледесма нерасчетливо вышел из ворот - и Моренте легко поразил цель.

100% - @Elchecf_en are the second team to score three or more goals with 100% of their shots on target in a @LaLigaEN game this season, after Valencia against Osasuna in September (four goals).

Идеальная срезка Алекса после углового вернула гостям надежду на ничью, но лишь на две минуты. Еще одна быстрая контратака "Эльче" завершилась пушечным ударом Хосана под перекладину - эффектное завершение неожиданно красивого матча.

В таблице у команды Франа Эскрибы теперь 15 очков и 16-е место; "Кадис" идет 18-м с 12 пунктами.

16-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Кадис" - 3:1

Голы: Фидель, 13 (с пенальти), Моренте, 75, Хосан, 90+3 - Алекс, 90+1

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Каррильо, 86), Марконе (Милья, 65), Маскарель, Фидель (Гумбау, 65) - Лукас Перес (Хосан, 75), Бойе (Бенедетто, 86)

"Кадис": Ледесма - Акапо, Ароян, Чуст, Эспино - Карселен (Негредо, 68), Алекс, Йонссон (Кальдерон, 81), Переа - Собрино (Альваро Хименес, 76), Лосано

Предупреждения: Паласиос, 2, Роко, 22, Фидель, 26, Марконе, 28, Диего Гонсалес, 69, Гумбау, 80, Моренте, 83 - Ароян, 58, Лосано, 69, Акапо, 78

Черная серия "Леванте" продолжается. Уже 24 тура кряду не побеждают "Лягушки" в Примере - это повторение антирекорда турнира, установленного "Спортингом" в 1998 году.

И не утешит "Леванте" ни то, что он был лучшей командой на поле, что создал больше моментов, почти ничего не позволив сделать сопернику. Что толку, если трех очков опять нет?

Де Фрутос из выгодной позиции попал в штангу; попытки Рохера Марти дважды наталкивались на сэйвы Эрреры. Перспективно пробивал после углового Мустафи, но по центру, и опять кипер отреагировал. Сольдадо пару раз не успел на добивания…

Look away now, Levante fans...



A 0-0 draw at home to Osasuna means that Levante have now gone 24 consecutive LaLiga matches without a win, equalling the record set by Sporting Gijón in 1997/98.



A 1-0 win at Eibar on April 10 was their last league victory.

???????? pic.twitter.com/W2m5iWm7Wo — La Liga Lowdown ???????? (@LaLigaLowdown) December 5, 2021

Катастрофа, в общем. В таблице "Лягушки" по-прежнему последние с 8 очками. У "Осасуны" 9-я строчка и 21 балл.

16-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Осасуна" - 0:0

"Леванте": Карденас - Сон, Мустафи, Везу, Клерк (Франкеса, 88) - Пепелу (Барди, 67), Радоя (Мальса, 59), Кампанья - де Фрутос (Кантеро, 88), Марти (Сольдадо, 67), Моралес

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес (Коте, 90) - Монкайола (Ойер, 90), Торро, Брашанац (Хави Мартинес, 73) - Будимир (Рубен Гарсия, 62), Авила (Барха, 62)

Предупреждения: Радоя, 34, де Фрутос, 45 - Видаль, 54, Брашанац, 69, Торро, 90+4