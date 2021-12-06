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Операцию делать не хотели. Вингер Севильи сможет вернуться на поле только в конце сезона
Здоровья, Эрик
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер испанской "Севильи" Эрик Ламела получил травму плеча на тренировочной сессии "нервионцев", об этом сообщает портал Football Espana. Исполнителю точно понадобится хирургическое вмешательство.
На реабилитацию игрока, по оценкам врачей, уйдет 4 месяца. Таким образом, Эрик вернется на поле не раньше апреля, так как к тренировкам с командой он приступит ориентировочно в середине марта. Изначально медицинский штаб "Севильи" очень хотел избежать операции и лечить Ламелу консервативными методами.
В текущем сезоне 29-летний аргентинский исполнитель сыграл 16 матчей во всех турнирах за "Севилью", записав в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.
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