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Операцию делать не хотели. Вингер Севильи сможет вернуться на поле только в конце сезона

Испания
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Здоровья, Эрик

Операцию делать не хотели. Вингер Севильи сможет вернуться на поле только в конце сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер испанской "Севильи" Эрик Ламела получил травму плеча на тренировочной сессии "нервионцев", об этом сообщает портал Football Espana. Исполнителю точно понадобится хирургическое вмешательство.

На реабилитацию игрока, по оценкам врачей, уйдет 4 месяца. Таким образом, Эрик вернется на поле не раньше апреля, так как к тренировкам с командой он приступит ориентировочно в середине марта. Изначально медицинский штаб "Севильи" очень хотел избежать операции и лечить Ламелу консервативными методами.

В текущем сезоне 29-летний аргентинский исполнитель сыграл 16 матчей во всех турнирах за "Севилью", записав в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.

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В статье: Эрик Ламела Севилья
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Источник:
football-espana.net

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