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Депай о матче с Баварией: Возможно, это последний шанс взять реванш

Испания
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"Сине-гранатовые" всё ещё настроены отомстить

Депай о матче с Баварией: Возможно, это последний шанс взять реванш

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии". "Для нас эт о словно финал", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.

Безусловно, многое зависит и от результата "Бенфики", но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.

Все начинается с веры. Мы "Барселона", поэтому все возможно", – сказал Депай.

Напомним, что в первом матче с "Баварией" "Барса" в сентябре проиграла на своем поле со счетом 0:3. "Каталонцы" могут не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если они проиграют в мюнхене, а "Бенфика" победит "Динамо".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Мемфис Депай
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Источник:
mundodeportivo.com

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