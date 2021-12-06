Депай о матче с Баварией: Возможно, это последний шанс взять реванш

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Баварии". "Для нас эт о словно финал", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.

Безусловно, многое зависит и от результата "Бенфики", но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат.

Все начинается с веры. Мы "Барселона", поэтому все возможно", – сказал Депай.

Напомним, что в первом матче с "Баварией" "Барса" в сентябре проиграла на своем поле со счетом 0:3. "Каталонцы" могут не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если они проиграют в мюнхене, а "Бенфика" победит "Динамо".