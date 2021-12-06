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19-летний Адейеми отказался переходить в Барселону
Перспективный страйкер хочет играть в Германии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии. Он уже отказал "Барселоне", сообщает Sky Sports.
Сообщается, что помимо каталонского клуба на него претендует дортмундская "Боруссия".
Он хочет продолжить свое развитие в Бундеслиге. Вероятность его перехода именно в дортмундскую команду следующим летом оценивается в 90-95 процентов. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.
Ранее сообщалось, что "Барса" предлагала за немца 40 миллионов евро, а "Боруссия" 35 миллионов и более высокую зарплату.
В этом сезоне Карим провел 24 матча за "Зальцбург", забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает немца в 20 миллионов евро.
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