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19-летний Адейеми отказался переходить в Барселону

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Перспективный страйкер хочет играть в Германии

19-летний Адейеми отказался переходить в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми намерен продолжить карьеру в чемпионате Германии. Он уже отказал "Барселоне", сообщает Sky Sports.

Сообщается, что помимо каталонского клуба на него претендует дортмундская "Боруссия".

Он хочет продолжить свое развитие в Бундеслиге. Вероятность его перехода именно в дортмундскую команду следующим летом оценивается в 90-95 процентов. Сторонам осталось согласовать последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что "Барса" предлагала за немца 40 миллионов евро, а "Боруссия" 35 миллионов и более высокую зарплату.

В этом сезоне Карим провел 24 матча за "Зальцбург", забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает немца в 20 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Барселона Карим Адейеми
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Источник:
sport.sky.de

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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
06.12.2021 в 22:29
Хоть у кого-то есть мозги, а не тупой пиетет перед именем. В Барсу можно будет лет через 4-5 переходить, когда они выйдут из крутого пике. А пока пусть Легенда клуба расчищает сортир, оставленный после ухода другой легенды клуба
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+1
0
football_soccer (Украина)
06.12.2021 в 22:51
Судя по тому , что в некоторых интервью говорит Хави, то возникают сомнения о его способности не то, что вернуть клуб в топ3 Ла лиги, а и в принципе здраво рассуждать. Если не знать, что Кумана уволили, то почитав послематчевые интервью вообще разницы не замечаешь между тем , что говорил Куман и что говорит сейчас Хави.Одно и тоже. Тренера Барсы живут в каких-то своих реальностях
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
06.12.2021 в 23:03
Вам "+", а вот что касается Хави, то - ??? Дело в том, что Куман и те, кто до него, были, какие - никакие, но тренеры. А Хави - легенда. Его работа в Эмиратах - это просто работа в Эмиратах. Насколько серьезно воспринимать ее как тренерский стаж - это еще вопрос. Поэтому Хави - это легенда и большой знак вопроса.
0
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metall5291 (Kharkiv)
06.12.2021 в 22:24
Даже дети в Африке знают, что не надо ходить в Барселону. Там Бармалей.
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+1
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Барселиниус (землянин)
06.12.2021 в 23:01
Был. Сейчас там Кабан. Добрый.
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0
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metall5291 (Kharkiv)
06.12.2021 в 23:08
Не знаю, как сработает "легенда", но знаю, что Барса со временем поднимется. А Хави "или светлый образ его" останутся в истории Барселоны. Останется ли Хави в истории как успешный тренер? Кто его знает. Рискует Барса, но риск, говорят - "благородное дело".
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