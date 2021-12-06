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Примера. Хетафе - Атлетик 0:0. Ничья имени Унаи Симона

Испания
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Баски не побеждают уже 7 туров кряду

Примера. Хетафе - Атлетик 0:0. Ничья имени Унаи Симона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В таблице "Хетафе" выглядит безнадежным аутсайдеров, а "Атлетик" борется за зону еврокубков. Но как это понять по игре?

Совершенно беззубое нападение, отсутствие мысли в центре поля, примитивные забросы на ход Уильямсу - вот и вся игра "Атлетика".

Понятно, что "Хетафе" оборонялся большими силами, но разве кто-то ожидал другого? За весь матч баски сподобились лишь на пару попыток Иньиго Мартинеса и Венседора прямо в руки Сории. Также запомнился момент Нико Уильямса, заставивший вратаря "Хетафе" выйти из ворот.

По-хорошему, синие были острее и могли спокойно побеждать, хотя и намного меньше владели мячом. После перерыва у них очень опасно пробивал Аленья - Симон вытащил мяч из-под перекладины.

Еще два удобных шанса потерял Сандро Рамирес - сперва пробил мимо створа из выгодной позиции, а затем не реализовал выход один на один. Даже удар Оливеры в упор Симон потащил - ну просто монстр!

В таблице ничья не подняла "Хетафе" из зоны вылета - он все еще 19-й с 11 очками. Тем не менее, тренд у синих наметился положительный - и это главное. "Атлетик" же хоть и идет 9-м с 21 очком, поводов для радости имеет все меньше - его последняя победа датирована 23 октября.

16-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Атлетик" - 0:0

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья, Арамбарри, Максимович - Унал (Мата, 73), Сандро (Янкто, 86)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Печарроман, 83), Йерай, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Саррага (Беренгер, 83), Дани Гарсия (Весга, 89), Венседор, Нико Уильямс (Морсильо, 89) - Рауль Гарсия (Сансет, 75), Уильямс

Предупреждения: Даконам, 15, Мата, 90+4 - Морсильо, 90+3

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В статье: Атлетик (Бильбао) "Хетафе" Унаи Симон
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