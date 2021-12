Примера. Хетафе - Атлетик 0:0. Ничья имени Унаи Симона

В таблице "Хетафе" выглядит безнадежным аутсайдеров, а "Атлетик" борется за зону еврокубков. Но как это понять по игре?

Совершенно беззубое нападение, отсутствие мысли в центре поля, примитивные забросы на ход Уильямсу - вот и вся игра "Атлетика".

Понятно, что "Хетафе" оборонялся большими силами, но разве кто-то ожидал другого? За весь матч баски сподобились лишь на пару попыток Иньиго Мартинеса и Венседора прямо в руки Сории. Также запомнился момент Нико Уильямса, заставивший вратаря "Хетафе" выйти из ворот.

По-хорошему, синие были острее и могли спокойно побеждать, хотя и намного меньше владели мячом. После перерыва у них очень опасно пробивал Аленья - Симон вытащил мяч из-под перекладины.

Еще два удобных шанса потерял Сандро Рамирес - сперва пробил мимо створа из выгодной позиции, а затем не реализовал выход один на один. Даже удар Оливеры в упор Симон потащил - ну просто монстр!

7 - Athletic have failed to win any of their last seven LaLiga games but they have drawn five of them (L2) – they have drawn the most league games in the big-five European leagues this season (9). Calm. pic.twitter.com/ReOhPDuFPK