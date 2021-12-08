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Атлетико может отпустить Феликса уже зимой
Симеоне предпочитает Гризманна
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Атлетико" Жоау Феликс может покинуть команду уже в январе, сообщает Cadena SER, ссылаясь на Хавьера Маталланьяс. Клуб уже сообщил агенту игрока Жорже Мендешу, что отпустит португальца, если получит крупное предложение.
"Все началось матчем против "Валенсии", в котором Феликс сыграл четыре минуты. Тогда Симеоне все показал своим жестом – он поцеловал Гризманна. После этого Мендеш обратился к руководству "Атлетико" и сказал, что хочет, чтобы зимой его клиент оказался в новом клубе.
Симеоне привел в клуб Гризманна, чтобы заставить Феликса уйти", – сказал Маталланьяс.
Сообщалось, что португалец хочет сменить клуб зимой, так как считает, что может стать одним из лучших игроков мира в другой команде.
В этом сезоне Жоау выходил в составе "Атлетико" в 12 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.
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