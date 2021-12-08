Хави: Думаю, мы готовы бороться, но матч с Баварией – не лучший сценарий

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии". Клуб может не пройти в 1/8 турнира, если проиграет, а "Бенфика", в свою очередь, выиграет "Динамо".

"Мы с большим энтузиазмом подходим к этой игре, ждем ее начала с нетерпением. Нам предстоит сыграть с одним из худших соперников из возможных. "Бавария" – одна из лучших команд мира сейчас, а еще мы сыграем в гостях. Это делает ситуацию еще сложнее. Если мы победим, то пройдем дальше. Значит, это финал.

История говорит о том, что мы никогда не побеждали в Мюнхене. Нам сложно даются матчи с "Баварией". Но история нужна для того, чтобы ее переписывать.

Думаю, мы готовы бороться, но матч с "Баварией" – не лучший сценарий. Мы очень воодушевлены. Надеюсь, недавние поражения от "Баварии" не повлияют на нас психологически. Мы знаем, что "Бавария" – очень сложный соперник, но мы попытаемся.

Все зависит от нас. Не считаю, что победа над "Баварией" станет чудом. "Барса" способна обыграть любого соперника", – сказал Хави.

Ранее сообщалось, что "Бавария" примет "Барселону" без зрителей, в связи с ужесточением коронавирусных ограничений.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.