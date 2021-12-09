Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави пообещал Лапорте после игры с Баварией: Через год Барса выйдет на их уровень
В клубе настроены амбициозно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави пообщался с президентом клуба Жоаном Лапортой на обратном пути из Мюнхена после поражения от "Баварии" (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Оба сошлись на том, что хозяева сейчас на два или три уровня лучше "каталонцев", сообщает AS.
Во время перелета из Мюнхена в Барселону тренер и менеджер провели долгий разговор, в ходе которого Хави и Лапорта пришли к единому мнению о том, что сейчас "Барса" не способна бороться с лучшими командами Европы. Они считают, что сейчас "Бавария" на два или три уровня лучше "Барсы".
"Я очень облажался", – сказал тренер президенту. Кроме того, по ходу беседы Хави дал Лапорте обещание: "Через год "Барса" выйдет на уровень "Баварии". Тренер заверил, что будет бороться до последней капли крови, чтобы вернуть "Барселону" на вершину.
Лапорта, в свою очередь, дал Хави понять, что клуб сделает все, чтобы перестройка прошла удачно. "Барса" постарается усилить состав, чтобы вернуться в элиту как можно скорее.
Напомним, что "Барселона" впервые за 18 лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Жезуш: Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику
- Зозуля забил лидеру Сегунды за Фуэнланбраду
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино