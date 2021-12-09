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Хави пообещал Лапорте после игры с Баварией: Через год Барса выйдет на их уровень

Испания
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В клубе настроены амбициозно

Хави пообещал Лапорте после игры с Баварией: Через год Барса выйдет на их уровень

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Барселоны" Хави пообщался с президентом клуба Жоаном Лапортой на обратном пути из Мюнхена после поражения от "Баварии" (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Оба сошлись на том, что хозяева сейчас на два или три уровня лучше "каталонцев", сообщает AS.

Во время перелета из Мюнхена в Барселону тренер и менеджер провели долгий разговор, в ходе которого Хави и Лапорта пришли к единому мнению о том, что сейчас "Барса" не способна бороться с лучшими командами Европы. Они считают, что сейчас "Бавария" на два или три уровня лучше "Барсы".

"Я очень облажался", – сказал тренер президенту. Кроме того, по ходу беседы Хави дал Лапорте обещание: "Через год "Барса" выйдет на уровень "Баварии". Тренер заверил, что будет бороться до последней капли крови, чтобы вернуть "Барселону" на вершину.

Лапорта, в свою очередь, дал Хави понять, что клуб сделает все, чтобы перестройка прошла удачно. "Барса" постарается усилить состав, чтобы вернуться в элиту как можно скорее.

Напомним, что "Барселона" впервые за 18 лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Хави
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Источник:
as.com

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