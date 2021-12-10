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Дерби Мадрида. Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 17-го тура Ла Лиги

Испания
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Дерби Мадрида. Реал – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 17-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 17-го тура между главными командами Мадрида – "Реалом" и "Атлетико".

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Первая команда Ла Лиги будет принимать в домашних стенах четвертый коллектив первенства. Коллектив Анчелотти несется к золоту чемпионата Испании, однако "Севилья", "Бетис" и тот же "Атлетико" не позволят "сливочным" слишком легко жить до финиша турнира. Смогут ли гости отобрать очки у хозяев? Сыграет ли Бензема? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Егор Старков

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В статье: Атлетико (Мадрид) Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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