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Чистка и закупка. Хави уже передал свои запросы Лапорте, чтобы суметь исправить ситуацию в Барселоне
Испанец на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес считает, что он знает, как справиться со сложной ситуацией, которая сложилась в испанском гранде.
По информации Diario Sport, Хави и его тренерский штаб уже передали Лапорте шорт-лист из игроков, которых руководству стоит выставить на трансфер, а также список тех футболистов, которых "Барселоне" необходимо подписать в качестве усиления ростера.
При этом, как сообщает источник, Хави полностью понимает экономические сложности и не завышает свои требования. Наставник просто желает усилить некоторые позиции, без которых, по его мнению, невозможно выйти из кризиса.
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