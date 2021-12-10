Винисиус Жуниор сделал краткое, но очень важное заявление по поводу своего будущего в Реале

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор хочет продолжить защищать цвета "меренг". В комментарии для Marca 21-летний футболист отметил, что не желает уходить в другую команду в обозримом будущем.

"Моя цена? Лучше ничего тут не ставить... Лучше остаться здесь, в мадридском "Реале".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Винисиус и его агент уже дали "зеленый свет" переговорам с руководством "Реала". Процесс пролонгации контракта между сторонам можно считать запущенным. В текущем сезоне Винисиус Жуниор сыграл за "сливочных" 22 поединка (12 голов и 7 результативных передач).