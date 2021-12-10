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Винисиус Жуниор сделал краткое, но очень важное заявление по поводу своего будущего в Реале
Ему все нравится?
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор хочет продолжить защищать цвета "меренг". В комментарии для Marca 21-летний футболист отметил, что не желает уходить в другую команду в обозримом будущем.
"Моя цена? Лучше ничего тут не ставить... Лучше остаться здесь, в мадридском "Реале".
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Винисиус и его агент уже дали "зеленый свет" переговорам с руководством "Реала". Процесс пролонгации контракта между сторонам можно считать запущенным. В текущем сезоне Винисиус Жуниор сыграл за "сливочных" 22 поединка (12 голов и 7 результативных передач).
Vinícius Júnior: “My price? Better not to put anything… it’s better to stay here at Real Madrid”, he said to Marca. ⚪️???????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2021
Vinícius and his camp already decided to give the ‘green light’ to open talks with Real to extend his contract. Work in progress. pic.twitter.com/33W5H0dx6Q
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