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Винисиус Жуниор сделал краткое, но очень важное заявление по поводу своего будущего в Реале

Испания
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Винисиус Жуниор сделал краткое, но очень важное заявление по поводу своего будущего в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор хочет продолжить защищать цвета "меренг". В комментарии для Marca 21-летний футболист отметил, что не желает уходить в другую команду в обозримом будущем.

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"Моя цена? Лучше ничего тут не ставить... Лучше остаться здесь, в мадридском "Реале".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Винисиус и его агент уже дали "зеленый свет" переговорам с руководством "Реала". Процесс пролонгации контракта между сторонам можно считать запущенным. В текущем сезоне Винисиус Жуниор сыграл за "сливочных" 22 поединка (12 голов и 7 результативных передач).

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Джуниор Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
10.12.2021 в 13:42
Он должен вырасти в одного из великих мастеров.
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