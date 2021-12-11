Энрике, де Бур и молодой Хави. Какой была последняя Барселона, которая не вышла в плей-офф ЛЧ

"Барселона" впервые в истории сыграет в обновленной Лиге Европы.

Последний раз "блауграна" не выходила в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2003/2004 гг. (17 лет квалификации подряд - второй показатель после "Реала", у которого 25), ведь тогда и вовсе не участвовала в ЛЧ. Причина проста, как никогда: каталонцы заняли в чемпионате Испании 2002/2003 гг. шестое место и прошли только в 1/64 Кубка УЕФА.

Текущую неудачу списывают на большое количество молодых игроков в составе и всего несколько опытных, как Бускетс, Альба или Пике. Тогда же все было по-другому. В команде Луи ван Гала играли Серхи Бархуан, Франк де Бур, Луис Энрике, Патрик Клюйверт, Хуан Рикельме, Марк Овермас, Карлес Пуйоль, Иньеста и Хави. Да, последние трое были молодыми, однако какой же список легенд перед ними!

Но с этими исполнителями нидерландский тренер не мог справиться во время своего второго пришествия. В 1997-2000 гг. три сезона ван Гал провел в "Барселоне", став обладателем двух чемпионств Испании, одного Кубка Короля и Суперкубка УЕФА.

"Моя философия – отрабатывать контракты до конца", - заявлял ван Гал.

Но в 2000 году он покинул "Камп Ноу", подав в отставку, не доработав два сезона. Еще и сделал это со скандалом в стиле современного Жозе Моуринью:

“Что "Барселона" выиграла за свою историю? Я за шесть лет в “Аяксе” выиграл больше трофеев, чем “Барселона” за последние 100 лет”

В его словах была правда, и именно поэтому ван Гала довольно спокойно приняли обратно летом 2002-го. Однако нидерландец пришел без своих двух бывших помощников: Жозе Моуринью, который работал главным в скромной "Лейрии" (но по ходу сезона перебрался в "Порту") и Рональда Кумана, который был тренером "Аякса".

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Первый провал ждал нидерландца на трансферном рынке. Он поссорился с обладателем Золотого мяча 1999 года Ривалдо, и клуб бесплатно отпустил бразильца в “Милан”.

“Ван Гал – главная причина моего ухода. Мне он не нравится, и я уверен, что я ему тоже”, – сказал тогда 30-летний нападающий в телефонном интервью Record.

Испанская пресса сразу начала давить на ван Гала, собственно, как и болельщики. Они не понимали, почему отпустили одного из лучших нападающих на тот момент, ведь Ривалдо был очень популярным игроком "Барсы". Нужно заметить, что бразилец в своем первом и единственном полном сезоне в “Милане” завоевал первый и единственный свой трофей Лиги чемпионов (да, это тот гол с пенальти Шевченко Буффону в финале). Это подливает еще больше масла в огонь.

Второй провал произошел уже в середине сентября, когда "Барселона" уступила третьелиговой "Новельде" в рамках второго круга Кубка Испании со счетом 3:2.

Последующие неудачи сопровождали ван Гала на протяжении остатка его времени в "блаугране", за исключением первого группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы в итоге возглавили квартет с “Брюгге”, “Галатасараем” и московским “Локомотивом”, имея в активе максимальных 18 очков. Правда, во втором групповом этапе ван Гал провел всего два поединка (победных), ведь провалы во внутреннем первенстве дали о себе знать.

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Сколько бы ты ни выиграл в одном турнире, но если ты тренер "Барселоны", то должен побеждать повсюду. В сезоне 2002/2003 гг. такое правило не работало для каталонцев в Испании. После шести туров в их активе было всего восемь очков из 18 возможных и 11 место в турнирной таблице. Закончились эти мучения в январе. Три тура подряд "блауграна" не побеждала, а в последних для ван Гала двух уступила "Валенсии" (2:4) и "Сельте" (0:2). Тогда команда была на 12 месте и всего в трех очках от зоны вылета.

“Я очень расстроен тем, что как тренер я не оправдал ожиданий болельщиков Барселоны”, - финальные слова нидерландца на Камп Ноу.

Бывший защитник каталонцев Филипп Кристанваль вспоминает:

“Он вошел в раздевалку и стал говорить об уходе. И тут нидерландец разрыдался, как ребенок. Ему действительно было больно. Я воспринимал его как холодного человека. И в этот момент весь этот образ разрушился”

Второе пришествие ван Гала не было похожим на первое. Он был без своих помощников, без классического для него большого количества нидерландцев в составе. Его постоянно окружало напряжение со всех сторон: и от СМИ, и от болельщиков, и от руководства. В конце концов, он не выдержал этого давления.

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Изменить ситуацию пришел сербский наставник Радомир Антич. Между ним и ван Галом временным тренером работал игрок "Барсы" 70-х годов Антонио де ла Крус, но в предоставленном ему одном матче разгромно уступил "Атлетико" Мадрид 0:3. Античу нужно было вытащить команду уже с 15 места, куда она успела опуститься за один тур.

Сербский специалист до этого был известен своей работой в том же "Атлетико", с которым в сезоне 1995/1996 гг. добыл титул чемпиона Испании, а также стал обладателем Кубка Короля, победив в финале, кстати, "Барселону" (1:0). Теперь он эту "Барселону" должен был оживить.

Отчасти вышло, ведь команда под его руководством в чемпионате уступила всего трижды за следующие 18 матчей. В итоге "Барселона" заняла шестое место, на 16 очков отстав от бронзового призера "Депортиво". Разница колоссальная. Ну а в 1/4 финала Лиги чемпионов "блауграна" закономерно уступила "Ювентусу" (1:1, 1:2).

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Тогда Патрик Клюйверт стал лучшим бомбардиром команды, опередив всего на один гол другого нападающего Хавьера Савиолу (21 против 20). Интересно, что оба провели самое большое количество матчей среди всех игроков – по 51 поединку. Однако самое важное в сезоне стало другое, собственно то, что оказало большое влияние на команду: переход поколений.

Хави в свои 22 был уже крепким игроком основы, а вот Андрес Иньеста и Виктор Вальдес только знакомились с "Барселоной". Первый на тот момент был 18-летним игроком дубля и сыграл в середине сезона девять встреч, а вот голкипера привел в команду ван Гал и он выходил на поле сразу из первого тура, всего проведя 20 матчей. Это был стартовый рывок к вершине.

Реинкарнация от Райкарда

Шестая позиция позволила в 2003/2004 гг. играть только в Кубке УЕФА. Но этот сезон был и положительным. Во-первых, президентом стал Жоан Лапорта, а во-вторых, в команду пришел Франк Райкард (по приглашению того же Лапорты), который, кстати, к тому моменту не выиграл ни одного трофея. Да и опыта у него было немного: 24 матча в сборной Нидерландов и 34 встречи на тренерском мостике в далеко не топовой роттердамской "Спарте". Негусто.

Франк Райкард. Getty Images/Global Images Ukraine

“Клуб потерял победный менталитет. Когда я пришел, то в раздевалке чувствовалась печаль и разочарование. Я чувствовал, что такие игроки не должны находиться в таком состоянии. Они не смотрелись командой. Мы должны были вернуть атмосферу и страсть к победе”, – вспоминал Райкард свои первые дни в “Барселоне”.

Лучшим трансфером во время первого лета Райкарда стал переход Рональдинью из "Пари Сен-Жермен" за большие тогда 32,25 миллиона евро. Также в "Барсу" приехали Рафаэль Маркес из "Монако" (5,25 млн) и Рикардо Куарежма из "Спортинга" (6,35 млн), правда португалец так и не заиграл в команде.

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Бразильский "волшебник" начал увлекать своей игрой с самого старта. Несмотря на то, что Рональдинью не играл на позиции центрфорварда, он стал лучшим бомбардиром команды, забив 22 гола за сезон 2003/2004. У тех же Савиолы и Клюйверта на двоих было 29 мячей.

"Свободная роль только у Роналдиньо, и я хочу, чтобы остальная команда поддерживала баланс, поскольку он не отрабатывает в защите. Когда он идет с левого фланга, нужно, чтобы три других полузащитника смещались в этом направлении. В противном случае мы оставим слишком много свободного пространства для соперников", - говорил Райкард.

Он не заставлял делать футболистов того, чего они не умеют, однако только если они могут делать разницу в другом аспекте. Есть чему поучиться у тренеров сильных атакующих игроков, не любящих защищаться.

Также Райкард пригласил зимой в полугодичную аренду Эдгара Давидса из "Ювентуса", укрепив опорную зону. Вообще нидерландский тренер много внимания уделил именно центральной зоне, построив игру от нее. Так и вышел в футбольный мир один из лучших дуэтов хавбеков в истории Хави-Иньеста. А что еще можно было ожидать от бывшего опорника? Главное, что это дало результат.

В дебютный сезон Райкард с командой занял второе место в Примере, уступив чемпиону "Валенсии" всего пятью очками. Очень большой шаг вперед, если вспомнить, что в прошлом розыгрыше чемпионата "блауграна" отстала на 16 пунктов от третьего места. В других турнирах было все менее радужно: вылет из 1/4 Кубка Короля и 1/8 Кубка УЕФА.

Заметим еще интереснейший психологический трюк, который делал Райкард: он настроил прессу против игроков, чтобы футболисты получали критику, но предупредив своих подопечных. Таким образом, от каталонцев ждали провала, но не тут то было. Это только помогло им объединиться. Да и вообще нидерландский тренер был хорошим психологом, который не давил на игроков, а помогал им.

“Настоящая причина наших провалов была в том, что многие игроки ходили на ночные вечеринки. Когда я это понял, мы спокойно обсудили. Мне повезло с умными и ответственными футболистами и после разговора дела наладились”, - вспоминал Райкард.

Но главное – это прогресс, дающий результат. В следующем сезоне "Барселона" уже стала чемпионом Испании, а в сезоне 2005/2006 выиграла вторую в своей истории Лигу чемпионов (еще был КЕЧ в 1992-м). Райкард постоянно работал с составом: приглашал молодежь из академии, прощался с возрастными игроками, звал хороших новичков. Вот так всего за три года работы "блауграна" со дна не только снова поднялась до трофеев, но и стала на победный путь с ментальностью постоянного победителя.

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В активе Райкарда также было и приглашение Месси, из которого он сделал полноценного футболиста. В сезоне 2008/2009 "Барселона" стала третьей в Ла Лиге и дошла до полуфинала ЛЧ, но все равно нидерландский специалист после пяти лет работы и пяти трофеев ушел с поста главного тренера, уступив место еще одному молодому наставнику Хосепу Гвардиоле. Пеп сразу же со старта завоевал Требл и продолжил победный путь Райкарда, записав в свой с командой актив еще 14 титулов.

Да, Пеп частично пожинал плоды Райкарда, но важно было не деградировать команде. При испанском наставнике "Барса" только расцвела и продолжала развиваться из года в год. Они оба стали причиной этого упомянутого выше менталитета победителя, когда даже ничья собственными болельщиками не воспринимается, а потеря очков у врагов вызывает сильную радость.

После шестого места в Примере уже через два сезона "Барса" стала чемпионом. Похожий ли провал с нынешним? Больше нет, чем да, ведь у команды сейчас огромные долги. И под этим давлением нужно продолжать играть, но выигрывать постоянно будет невозможно в самое ближайшее время. Скорее всего, "блауграна" повторит путь "Милана", который долго восстанавливался после падения, но все равно сейчас выходит на праведный путь.

А пока Лига Европы. И, кстати, второй по престижности еврокубок может стать единственным шансом попасть "Барсе" в Лигу чемпионов на следующий сезон. Вот такая вот печальная реальность для Хави, который во второй раз с командой поднимается со дна. Только теперь уже в качестве тренера.