Барселона готова продать несколько игроков основы

Главный тренер "Барселоны" Хави планирует расстаться с ведущими игроками команды для начала обновления состава. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По сведениям, решение выставить на трансфер вратаря Марка-Андре тер Штегена, защитника Серджино Деста и полузащитника Френки де Йонга принято после поражения от "Баварии" (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Испанская команда впервые в этом веке не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира, выйдя в Лигу Европы.

В последнее время де Йонг, тер Штеген и Дест играли не очень удачно, поэтому Хави готов заменить каждого из них.