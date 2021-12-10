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Барселона готова продать несколько игроков основы
Хави не может найти общий язык с игроками
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави планирует расстаться с ведущими игроками команды для начала обновления состава. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
По сведениям, решение выставить на трансфер вратаря Марка-Андре тер Штегена, защитника Серджино Деста и полузащитника Френки де Йонга принято после поражения от "Баварии" (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Испанская команда впервые в этом веке не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира, выйдя в Лигу Европы.
В последнее время де Йонг, тер Штеген и Дест играли не очень удачно, поэтому Хави готов заменить каждого из них.
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