Барселона может продать Френки, Тер Штегена и Деста из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

"Барселона" может расстаться с несколькими футболистами из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Bein Sports.

Планируя бюджет на нынешний сезон, руководители "Барсы" закладывались на выход в плей-офф турнира и рассчитывали на деньги, которые принесло бы клубу участие в решающих матчах Лиги чемпионов.

Однако сине-гранатовые заняли 3-е место в группе и вылетели в Лигу Европы. Чтобы нивелировать понесенные потери, зимой "Барса" планирует расстаться с несколькими игроками.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб может расстаться с тремя футболистами, которых считают достаточно ликвидными, – это Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген и Серджиньо Дест.

Ранее сообщалось, что Френки де Йонг системообразующий футболист у Хави и его продажа невозможна.

Напомним, что у "Барселоны" большие долги из-за которых она могла себе позволить потратить всего 10 миллионов евро на зимнее усиление. Позже выяснилось, что чтобы заявить возможных новичков, клуб должен совершить несколько трансферов на выход.