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Барселона может продать Френки, Тер Штегена и Деста из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

Испания
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(1 голосов)

Клуб не получит тех денег, на которые рассчитывал

Барселона может продать Френки, Тер Штегена и Деста из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" может расстаться с несколькими футболистами из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Bein Sports.

Планируя бюджет на нынешний сезон, руководители "Барсы" закладывались на выход в плей-офф турнира и рассчитывали на деньги, которые принесло бы клубу участие в решающих матчах Лиги чемпионов.

Однако сине-гранатовые заняли 3-е место в группе и вылетели в Лигу Европы. Чтобы нивелировать понесенные потери, зимой "Барса" планирует расстаться с несколькими игроками.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб может расстаться с тремя футболистами, которых считают достаточно ликвидными, – это Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген и Серджиньо Дест.

Ранее сообщалось, что Френки де Йонг системообразующий футболист у Хави и его продажа невозможна.

Напомним, что у "Барселоны" большие долги из-за которых она могла себе позволить потратить всего 10 миллионов евро на зимнее усиление. Позже выяснилось, что чтобы заявить возможных новичков, клуб должен совершить несколько трансферов на выход.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Френки де Йонг Серджино Дест
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Источник:
beinsports.com

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Комментарии (13)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2021 в 20:12
Це часом не мулька?Якось не в'яжуться новини на цьому ресурсі відносно планів Барси. З одного боку хочуть купити в МС якогось там Тореса за 45лямів+15 бонусами, а з іншого продати можуть Френкі де Йонга, найкращого гравця в цьому складі!!!Якась хєрня повна, немає логіки!!!
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
10.12.2021 в 19:58
Мне становится всё больше по-человечески жаль Барселону. Просто как загубленную работу и усилия многих поколений. Годами люди создавали что-то стоящее. И так проср*ть. Честное слово жаль и возмущен. Нормальные Реаловцы поймут. Нормальные Барселонцы поверят.
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
10.12.2021 в 20:07
Повністю підтримую!
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+2
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.12.2021 в 19:36
Можна майже всіх продати, а в Алжирі, наприклад, на ринку накупити нубійців здорових, навчити іспанської, випустити на поле і результати будуть не гірші: в єврокубки попадуть.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
10.12.2021 в 19:33
Коли ми діждемося повідомлення, що Лапорта продасть Барселону, бо в неї великі борги
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0
-3
Laborer (Dnipro)
10.12.2021 в 20:14
Він, як і минулі президенти, не володіє клубом. Клубом володіють безліч невеличких акціонерів.
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0
0
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йоперний театр (Наш футбол)
10.12.2021 в 19:33
А ви не попутали ДеЙонгів?
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0
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Spokoyno (Київ)
10.12.2021 в 19:58
А їм все одно... Аби побільше хайпу на який так клюють чМоськи
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0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.12.2021 в 19:31
Тер Штеген на вихід, а Лунін на вхід. А якщо серйозно, то потрібно продати Дембеле і Коутіньо, Люка де Йонга, Брайтвайта, Араухо, та ще й Піке в якийсь Кадіс віддати.
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+2
0
friday13 (Львів)
10.12.2021 в 19:23
хаві вийде замість де йонга, справа алвес закриє фланг, а на ворота лапорта може стати
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Red_Cat (Салоники)
10.12.2021 в 19:11
Кто авто этого бреда? Игорек? Рома?
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+2
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2021 в 19:16
Хаві, блохастий, Хаві
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+2
-1
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Red_Cat (Салоники)
10.12.2021 в 19:36
п н х, придурок
0
-2


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