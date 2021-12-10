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Барселона может продать Френки, Тер Штегена и Деста из-за невыхода в плей-офф ЛЧ
Клуб не получит тех денег, на которые рассчитывал
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" может расстаться с несколькими футболистами из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Bein Sports.
Планируя бюджет на нынешний сезон, руководители "Барсы" закладывались на выход в плей-офф турнира и рассчитывали на деньги, которые принесло бы клубу участие в решающих матчах Лиги чемпионов.
Однако сине-гранатовые заняли 3-е место в группе и вылетели в Лигу Европы. Чтобы нивелировать понесенные потери, зимой "Барса" планирует расстаться с несколькими игроками.
По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб может расстаться с тремя футболистами, которых считают достаточно ликвидными, – это Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген и Серджиньо Дест.
Ранее сообщалось, что Френки де Йонг системообразующий футболист у Хави и его продажа невозможна.
Напомним, что у "Барселоны" большие долги из-за которых она могла себе позволить потратить всего 10 миллионов евро на зимнее усиление. Позже выяснилось, что чтобы заявить возможных новичков, клуб должен совершить несколько трансферов на выход.
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