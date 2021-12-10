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Винисиус – лучший игрок Ла Лиги в ноябре
2 гола в 3-х матчах
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре. Он забил победный гол в концовке "Севилье" и поучаствовал в разгроме "Гранады".
В матче с "Райо Вальекано" бразилец не отметился результативными действиями.
Благодаря голам в ноябре полузащитник вышел на второе место в списке лучших бомбардиров турнира с 10 мячами в 16 матчах. Впереди – лишь партнер Винисиуса по "Реалу" Карим Бензема (12 голов в 15 матчах).
Помимо бразильца, на приз претендовали Антуан Гризманн("Атлетико"), Хуанми Хименес ("Бетис"), Диего Лопес("Эспаньол"), Мемфис Депай ("Барселона"), Оскар Трехо ("Райо Вальекано") и Хоселу ("Алавес").
Напомним, что в октябре обладателем награды лучшему игроку месяца стал защитник "Сосьедада" Робен Ле Норман.
The key man for @realmadriden. ????— LaLiga English (@LaLigaEN) December 10, 2021
???????? @vinijr named #LaLigaSantander #POTM for November! ????#MVP
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