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Винисиус – лучший игрок Ла Лиги в ноябре

Испания
(1 голосов)

2 гола в 3-х матчах

Винисиус – лучший игрок Ла Лиги в ноябре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре. Он забил победный гол в концовке "Севилье" и поучаствовал в разгроме "Гранады".

В матче с "Райо Вальекано" бразилец не отметился результативными действиями.

Благодаря голам в ноябре полузащитник вышел на второе место в списке лучших бомбардиров турнира с 10 мячами в 16 матчах. Впереди – лишь партнер Винисиуса по "Реалу" Карим Бензема (12 голов в 15 матчах).

Помимо бразильца, на приз претендовали Антуан Гризманн("Атлетико"), Хуанми Хименес ("Бетис"), Диего Лопес("Эспаньол"), Мемфис Депай ("Барселона"), Оскар Трехо ("Райо Вальекано") и Хоселу ("Алавес").

Напомним, что в октябре обладателем награды лучшему игроку месяца стал защитник "Сосьедада" Робен Ле Норман.

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В статье: Винисиус Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
laliga.com

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