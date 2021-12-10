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Реал хочет отдать Азара зимой в аренду. Футболист против

Испания
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Бельгиец хочет, чтобы его 5-й ребенок родился в Испании

Реал хочет отдать Азара зимой в аренду. Футболист против

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" хочет отдать полузащитника Эдена Азара зимой в аренду, но футболист против, сообщает AS. В клубе рассмотрят любое предложение по бельгийцут и осознают, что он не вернется на прежний уровень.

Футболист получает 30 млн евро грязными в "Реале", и вместе с Гаретом Бэйлом является самым высокооплачиваемым игроком команды. Высокая зарплата Азара является основным препятствием для поиска нового клуба.

Сообщается, что "Реал" хочет отбить хотя бы часть вложенных в Азара средств, но понимает, что сейчас это неосуществимо.

"Сливочные" с удовольствием отдадут Эдена в аренду, если получат предложение. "Реал" надеется, что в таком случае Азар хорошо отыграет половину сезона, а летом вернется в клуб.

Тем не менее, Азар не хочет уходить в аренду зимой. Скоро в его семье родится пятый ребенок, и Эден хочет, чтобы это произошло в Испании.

В этом сезоне 30-летний вингер выходил в составе "Реала" в 12 матчах и отметился всего 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Эдена в 25 миллионов евро.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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