Лапорта о вылете Барсы из ЛЧ: Состав необходимо усилить, но нам достались очень большие контракты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обратился к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов. "Мы ищем возможности для усиления состава в зимнее трансферное окно", – заявил он.

"Я разделяю ваше разочарование в связи с вылетом из Лиги чемпионов.

Все мы считаем, что состав команды необходимо усилить. Проблема в том, что нам в наследство достались очень большие контракты игроков первой команды. Они не дают нам вписываться под потолок зарплат.

Несмотря на это, мы ищем возможности для усиления состава в зимнее трансферное окно. Мы усердно работаем, чтобы добиться этого. И мы сделаем это.

Сейчас я прошу вас грести в одном направлении с нами. Ради «Барсы». Спасибо вам. Visca el Barça!", – сказал Лапорта в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Ранее сообщалось, что Лапорта и Хави во время перелета в Барселону, после поражения от "Баварии", сошлись на том, что уровень команды низок и не позволяет бороться с топ-клубами на равных.