Лапорта о вылете Барсы из ЛЧ: Состав необходимо усилить, но нам достались очень большие контракты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обратился к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов. "Мы ищем возможности для усиления состава в зимнее трансферное окно", – заявил он.

"Я разделяю ваше разочарование в связи с вылетом из Лиги чемпионов.

Все мы считаем, что состав команды необходимо усилить. Проблема в том, что нам в наследство достались очень большие контракты игроков первой команды. Они не дают нам вписываться под потолок зарплат.

Несмотря на это, мы ищем возможности для усиления состава в зимнее трансферное окно. Мы усердно работаем, чтобы добиться этого. И мы сделаем это.

Сейчас я прошу вас грести в одном направлении с нами. Ради «Барсы». Спасибо вам. Visca el Barça!", – сказал Лапорта в видеообращении, опубликованном в его твиттере.

Ранее сообщалось, что Лапорта и Хави во время перелета в Барселону, после поражения от "Баварии", сошлись на том, что уровень команды низок и не позволяет бороться с топ-клубами на равных.

Despite the difficulties, we will strengthen the first team. Now more than ever, we have to row in the same direction, and do what's best for Barça. pic.twitter.com/TUbOTd3J21