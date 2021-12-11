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Примера. Мальорка - Сельта 0:0. Стерильное начало тура

Испания
(1 голосов)

Больше всех на Балеарах впечатлил ветер

Примера. Мальорка - Сельта 0:0. Стерильное начало тура

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Такое себе открытие тура. "Кельты" упустили два выгодных голевых шанса, "Мальорка" - один. Остальное время команды сражались за мяч под почти ураганным ветром.

По "Сельте" все стало ясно, когда травму головы на 17-й минуте получил Санти Мина. На двоих с травмированным нынче Аспасом они забили 12 из 17 командных голов.

Без своих бомбардиров "Кельты" старались и даже создали два-три голевых шанса, но забить оказалось некому. Тиаго Гальярдо дважды пробил точно в Маноло Рейну, в энный раз подтвердив реноме ненадежного резервиста. Не прошил вратаря и Нолито.

"Мальорка" же и подавно играла не пойми во что. Кажется, единственная тактика, освоенная островитянами - защита и контратаки. Стоило "Сельте" отдать хозяевам мяч - как те моментально растерялись. Единственный момент, когда "Киноварь" была действительно близка к голу - это навес с углового на Маффео, который с линии вратарской пробил мимо ворот.

Ли Кан Ин, Кубо, Дани Родригес - в условиях плотной опеки от галисийцев ни один атакер "Мальорки" не показал своего уровня. Или это он и есть? Попробуй пойми.

В таблице эта ничья для команд особо ничего не поменяла. "Сельта" поднялась на 13-е место с 17 очками; у "Мальорки" - 20 баллов и 12-я позиция. Вылет обеим командам пока не грозит, но и ТОП-10 тоже.

17-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Сельта" - 0:0

"Мальорка": Рейна - Маффео, Руссо, Вальент, Хауме Коста - Ли Кан Ин (Ниньо, 90), Батталья, де Галларета (Седлар, 89), Антонио Санчес (Кубо, 69) - Дани Родригес, Абдон (Анхель, 56)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Араухо, Галан - Тапиа - Денис Суарес (Нолито, 72), Бельтран, Серви - Браис Мендес, Мина (Тиаго Гальярдо, 19)

Предупреждения: Хауме Коста, 42, Дани Родригес, 80, де Галларета, 82 - Васкес, 45+6, Денис Суарес, 90

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В статье: Сельта (Виго) Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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