Примера. Мальорка - Сельта 0:0. Стерильное начало тура

Такое себе открытие тура. "Кельты" упустили два выгодных голевых шанса, "Мальорка" - один. Остальное время команды сражались за мяч под почти ураганным ветром.

По "Сельте" все стало ясно, когда травму головы на 17-й минуте получил Санти Мина. На двоих с травмированным нынче Аспасом они забили 12 из 17 командных голов.

Без своих бомбардиров "Кельты" старались и даже создали два-три голевых шанса, но забить оказалось некому. Тиаго Гальярдо дважды пробил точно в Маноло Рейну, в энный раз подтвердив реноме ненадежного резервиста. Не прошил вратаря и Нолито.

"Мальорка" же и подавно играла не пойми во что. Кажется, единственная тактика, освоенная островитянами - защита и контратаки. Стоило "Сельте" отдать хозяевам мяч - как те моментально растерялись. Единственный момент, когда "Киноварь" была действительно близка к голу - это навес с углового на Маффео, который с линии вратарской пробил мимо ворот.

5-1 - At home, @RCD_Mallorca are unbeaten in their last four LaLiga games against Celta de Vigo (W3 D1), including a 5-1 win in their last meeting at home against them in the competition in June 2020, their biggest win in the Top-flight in the last decade. Thrashing#Mallorca pic.twitter.com/MLo1WWmSKe