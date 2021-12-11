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Хави: Люк де Йонг - настоящий профессионал

Испания
(1 голосов)

У коуча не осталось других вариантов

Хави: Люк де Йонг - настоящий профессионал

Фото: Официальный сайт Барселоны

Новина українською

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о состоянии нападающего Люка де Йонга перед матчем Ла Лиги с "Осасуной":

"Люк – настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре определенные варианты.

Нужно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться", – сказал Хави.

Напомним, после того, как на этой неделе травму получил форвард Мемфис Депай, у "Барселоны" остался лишь один здоровый нападающий, и это Люк де Йонг.

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В статье: Люк де Йонг Барселона Хави Мемфис Депай
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
11.12.2021 в 15:48
Да вы там все профессионалы.
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