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Хави: Люк де Йонг - настоящий профессионал
У коуча не осталось других вариантов
Фото: Официальный сайт Барселоны
Наставник "Барселоны" Хави рассказал о состоянии нападающего Люка де Йонга перед матчем Ла Лиги с "Осасуной":
"Люк – настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре определенные варианты.
Нужно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться", – сказал Хави.
Напомним, после того, как на этой неделе травму получил форвард Мемфис Депай, у "Барселоны" остался лишь один здоровый нападающий, и это Люк де Йонг.
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