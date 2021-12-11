Хави: Люк де Йонг - настоящий профессионал

Наставник "Барселоны" Хави рассказал о состоянии нападающего Люка де Йонга перед матчем Ла Лиги с "Осасуной":

"Люк – настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре определенные варианты. Нужно адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк – один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться", – сказал Хави.

Напомним, после того, как на этой неделе травму получил форвард Мемфис Депай, у "Барселоны" остался лишь один здоровый нападающий, и это Люк де Йонг.