Примера. Перестрелка в Барселоне, спасительный Хоселу, Валенсия уже в зоне еврокубков

Дебют Алессио Лиши у руля "Леванте" получился незабываемым. Другое дело, что результат - такой же, как при двух предыдущих тренерах "Лягушек" в этом сезоне.

Честно говоря, "Леванте" даже немного жалко - далеко не каждая команда способна забить трижды на "Корнелье-эль-Прат". И как забить! И навес де Фрутоса на Сона, и контратака с выводом на ворота Моралеса были великолепны.

Беда "Лягушек" - это их оборона. Сколько ни забивай - Везу и Мустафи пропустят больше. Сегодня три гола из четырех - полностью на совести их центрбеков.

Особенно поразили и плохая расстановка, и ужасная реакция во время решающего, четвертого гола. Сперва Карденас неудачно отразил дальний удар от де Томаса - но это полбеды. Пуадо первый на подборе - черт с ним. Но почему никто не бросается под удар?

25 - Levante have failed to win in their last 25 LaLiga games (D11 L14), since a win at Ipurua against Eibar in April 2021 (1-0), the longest winless run in the competition ever. Stuck. pic.twitter.com/Xljw0BFnHh — OptaJose (@OptaJose) December 11, 2021

Короче, с такой защитой у "Леванте" нет будущего в Примере. В таблице он последний с 8 очками и без единой победы. Зато с антирекордом - так долго без побед в испанской элите не выступал еще никто.

Касательно "Эспаньола", то он делит 8-9 места с "Барселоной" (!), набрав 23 очка. Вот это поворот!

17-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Леванте" - 4:3

Голы: Дардер, 6, де Томас, 49, Пуадо, 60, 76 - де Фрутос, 11, Сон, 26, Моралес, 57

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Дардер, Эррера (Баре, 80), Морланес (Меламед, 62), Пуадо - де Томас (Морон, 89), Эмбарба (Мелендо, 62)

"Леванте": Карденас - Сон, Везу, Мустафи, Клерк - Мальса (Коке, 84), Кампанья (Мелеро, 74), де Фрутос - Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Моралес (Кантеро, 70)

Предупреждения: Эррера, 9, Эмбарба, 36, Видаль, 57, Баре, 81 - Кампанья, 66, Мустафи, 68, Мальса, 80, Сольдадо, 86

Удаление: Сон, 78

Хоселу спас "Алавес" от проблем - в какой раз мы это повторяем в текущем сезоне? Всего у басков 13 голов, из них на счету Хоселу - 8.

Сегодня бомбардир "Алавеса" за 5 минут до свистка воспользовался рикошетом от головы соперника, чтобы установить на табло окончательные 1:1.

До этого у хозяев был мяч, но вообще не было моментов. "Хетафе" не возражал против такого сценария матча, сконцентрировавшись на позиционной обороне и редких контратаках. Тем более, он быстро повел в счете - Унал с рикошетом ввалил мяч над вратарем.

Попади Арамбарри не в каркас, а чуть точнее - и все, "Хетафе" покинул бы зону вылета. Но вместо этого на сцену вышел Хоселу…

30 - Joselu Mato ???????? has become the @Alaves Top Scorer in #LaLiga ever surpassing Javi Moreno, after netting five goals in his last five games in the competition (30 goals). Babazorro #AlavésGetafe #GoazenGlorioso pic.twitter.com/8B0vaDhLFB — OptaJose (@OptaJose) December 11, 2021

Таким образом, синие в таблице остались 18-ми с 12 баллами; у "Алавеса" - 15 баллов и 17-я позиция. Вся борьба между этими соперниками еще впереди.

17-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Хоселу, 86 - Унал, 20

"Алавес": Пачеко - Падилья (Мойя, 80), Лагуардия, Лежен, Дуарте (Силла, 80) - Лум - Пеллистри (Мартин, 46), Ману Гарсия, Понс (Эдгар Мендес, 65), Риоха (Хави Лопес, 89) - Хоселу

"Хетафе": Сория - Суарес (Иглесиас, 66), Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья (Поведа, 84), Арамбарри, Максимович - Унал (Янкто, 74), Сандро Рамирес (Мата, 46)

Предупреждения: Падилья, 45+4, Лежен, 87, Риоха, 88 - Куэнка, 41, Арамбарри, 45+1, Мата, 69, Сория, 81

Удаление: Лежен, 90+1

Наверное, поздний гол Пиччини все-таки справедлив. "Валенсия" нанесла втрое больше ударов по воротам и в целом играла лучше 2/3 матча.

В первом тайме "Эльче" эпизодически включался только в центральной зоне, без опасных ударов. "Валенсия" же имела и плотный удар Солера, и попытку Гомеса из пределов штрафной, и, наконец, гол Гонсалу Гедеша, который тот провел после коронного смещения в центр.

"Эльче" ожил после перерыва, но игра не была под его контролем - она просто стала равной. Гол Бойе после углового - ну чисто Златан Ибрагимович, Фулькье исполнил роль статиста.

Концовка матча - огонь, шансы были у тех и других. Пиччини свой момент реализовал, пробив изо всей силы под перекладину. "Эльче" ответил шансом Каррильо, но Силлессен каким-то чудом выловил мяч на линии ворот.

Кажется, "Валенсия" просто не обучена побеждать без нервов и спокойно. В таблице "Летучие" мыши" 7-е с 25 очками; у "Эльче" 15 баллов и 16-я позиция.

17-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Эльче" - 2:1

Голы: Гедеш, 23, Пиччини, 86 - Бойе, 75

"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Диахаби, Гильямон, Тони Лато (Пиччини, 20) - Элдер Кошта (Черышев, 82), Солер, Васс (Киндреди, 82), Дуро (Муса, 90) - Макси Гомес, Гедеш (Маркос Андре, 82)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Баррахан (Хосан, 73) - Моренте (Милья, 46), Марконе (Гумбау, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Фидель (Бенедетто, 61) - Лукас Перес, Бойе

Предупреждения: Макси Гомес, 34, Васс, 48, Фулькье, 90+1 - Моренте, 42, Роко, 90+1