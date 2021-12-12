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Хави: В Барселоне недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10
Наставник "блауграны" оценил результаты команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал неудачные выступления "блауграны" в нынешнем сезоне.
"Это скорее психологический вопрос, нежели футбольный. Игроки должны верить, и это моя работа. Мы мотивируем их пробовать что-то, быть храбрыми. В "Барселоне" недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10. Нужно стремиться к совершенству.
Вот чего не хватает. Мужества, высокой планки, потому что так в "Барселоне" не ставят низкую планку. У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы. В матче с "Баварией" также был психологический аспект, но также были признаки того, что некоторые привычки утеряны", – сказал коуч "сине-гранатовых".
Групповой этап Лиги чемпионов "Барса" закончила на 3-м месте в квартете с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо". А в текущей кампании Ла Лиги "Барселона" идет на 8-м месте.
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