  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: В Барселоне недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: В Барселоне недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10

Испания
(1 голосов)

Наставник "блауграны" оценил результаты команды

Хави: В Барселоне недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал неудачные выступления "блауграны" в нынешнем сезоне.

"Это скорее психологический вопрос, нежели футбольный. Игроки должны верить, и это моя работа. Мы мотивируем их пробовать что-то, быть храбрыми. В "Барселоне" недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10. Нужно стремиться к совершенству.

Вот чего не хватает. Мужества, высокой планки, потому что так в "Барселоне" не ставят низкую планку. У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы. В матче с "Баварией" также был психологический аспект, но также были признаки того, что некоторые привычки утеряны", – сказал коуч "сине-гранатовых".

Групповой этап Лиги чемпионов "Барса" закончила на 3-м месте в квартете с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо". А в текущей кампании Ла Лиги "Барселона" идет на 8-м месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...