Хави: В Барселоне недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал неудачные выступления "блауграны" в нынешнем сезоне.

"Это скорее психологический вопрос, нежели футбольный. Игроки должны верить, и это моя работа. Мы мотивируем их пробовать что-то, быть храбрыми. В "Барселоне" недостаточно играть на 6 из 10 или 7 из 10. Нужно стремиться к совершенству.

Вот чего не хватает. Мужества, высокой планки, потому что так в "Барселоне" не ставят низкую планку. У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы. В матче с "Баварией" также был психологический аспект, но также были признаки того, что некоторые привычки утеряны", – сказал коуч "сине-гранатовых".