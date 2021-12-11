Бывшего тренера молодежки Барсы обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Бывшего тренер молодежки каталонской "Барселоны" Альберта Бенайджеса на протяжении более 20 лет обвиняют в сексуальном насилии над детьми.

71-летний мужчина категорически отрицает любые обвинения, но согласно расследованию, проведенному каталонской газетой Ara, более 60 свидетелей выступили с подробностями его действий, когда он был учителем физкультуры в школе в районе Лес Кортс в Барселоне в 1980-х и 1990-х годах. Один бывший студент сделал официальное заявление в полицию, и ожидается, что другие последуют за ним.

Обвинения включают в себя то, что Бенейдж выставлял себя на показ мальчикам и девочкам в школе, трогал детей, заставлял их раздеваться перед одноклассниками и мастурбировал с ними во время просмотра порнографических видео.

Со стороны каталонского клуба никогда не было никаних обвинений в сторону Альберта, где он был тренером с 1992 по 2012 год. А из мексиканского клуба "Чивас" был уволен после жалоб родителей в 2014 году. В 2018 году он присоединился к "Висселу Кобе" в Японии, где играл Иньеста. В апреле этого года он вернулся в "Барселону" в качестве директора академии, но покинул свой пост на этой неделе из-за личных проблем.