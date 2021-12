Примера. Атлетик - Севилья 0:1. Лучшая команда проиграла

Человек, не смотревший матч, по результату скажет, мол, фаворит выиграл, как и ожидалось. И это будет несусветная чушь.

На деле именно Бильбао весь матч провел в атаках, создавал моменты - в том числе, благодаря регулярным ошибкам защитников "Севильи". Как баски умудрились все свои шансы упустить - это пока главная загадка тура.

Вдумайтесь только: по ходу первого тайма Венседор и Дани Гарсия по разу попали в штангу; Нико Уильямс бил с центра штрафной, но мяч прошел в полуметрах от штанги. Рауль Гарсия не реализовал выход один на один после обрезки Диего Карлоса. Даже Муниаин подвел и с трех метров пробил мимо - да, его толкали, но три метра!

1.7 - Athletic had an expected goals of 1.7 in the first half against Sevilla, the highest of any team in a first half of a LaLiga game without scoring this season. Aim. pic.twitter.com/ajZi87xEXJ