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Примера. Атлетик - Севилья 0:1. Лучшая команда проиграла

Испания
(1 голосов)

Не выиграть такой матч - это надо сильно постараться

Примера. Атлетик - Севилья 0:1. Лучшая команда проиграла

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Человек, не смотревший матч, по результату скажет, мол, фаворит выиграл, как и ожидалось. И это будет несусветная чушь.

На деле именно Бильбао весь матч провел в атаках, создавал моменты - в том числе, благодаря регулярным ошибкам защитников "Севильи". Как баски умудрились все свои шансы упустить - это пока главная загадка тура.

Вдумайтесь только: по ходу первого тайма Венседор и Дани Гарсия по разу попали в штангу; Нико Уильямс бил с центра штрафной, но мяч прошел в полуметрах от штанги. Рауль Гарсия не реализовал выход один на один после обрезки Диего Карлоса. Даже Муниаин подвел и с трех метров пробил мимо - да, его толкали, но три метра!

"Севилья" же забила в почти единственной внятной атаке, которую провела - Томаса Дилейни вывели на удар на линии штрафной, он на исполнение пробил в дальнюю девятку. Красиво.

Во втором тайме команда Лопетеги несколько отодвинула игру от своих ворот и перестала ошибаться в простых ситуациях, но не более того. "Атлетик" продолжал свою осаду, но реализация - кошмар. Муниаин опять пробил мимо створа - на сей раз, метров с семи после прострела от Уильямса.

Такое ощущение, что "Атлетик" кто-то проклял. У него уже восемь матчей подряд без побед в Ла Лиге, хотя играет команда Марселино отнюдь не плохо. Все у нее есть - и структура, и оборона, и моменты. Только голов не хватает.

В таблице баски из-за этого опустились на 10-е место с 21 очком. У "Севильи" же после откровенно плохого матча уверенная вторая строчка с 34 баллами.

17-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Севилья" - 0:1

Гол: Дилейни, 38

"Атлетик": Симон - Лекуэ (Печарроман, 66), Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Нико Уильямс (Беренгер, 75), Венседор, Дани Гарсия (Саррага, 66), Муниаин - Рауль Гарсия (Сансет, 57), Уильямс

"Севилья": Буну - Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Рекик, 66) - Фернандо, Дилейни, Оскар (Гудель, 85), Папу Гомес, Оливер (Жордан, 66) - Рафа Мир (Мунир, 78)

Предупреждения: Лекуэ, 52, Дани Гарсия, 62, Венседор, 65 - Фернандо, 73, Рекик, 88, Кунде, 90

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В статье: Атлетик (Бильбао) Севилья
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