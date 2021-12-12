Примера. Осасуна - Барселона 2:2. Первый мини-кризис при Хави

"Барса" после двух поражений потеряла очки и в Памплоне. Сюрприз? Да нет, не очень.

Игра в целом выглядела довольно ровно, хотя "Барса", надо отдать ей должное, была острее. Движение в центре поля, контратаки, Эззальзули на фланге - все это сегодня понравилось.

Ну и, конечно, солировали молодые воспитанники академии, Ла Масии. Нико Гонсалес открыл счет после изумительного заброса из глубины от Гави - на двоих этим ребятам еще и 40 нет!

1 - Two different U20 players have scored for @FCBarcelona in a single LaLiga season for the first time in the 21st Century (Nico & Abde). Generation. pic.twitter.com/UB0vfqEH2f — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2021

"Осасуна" оперативно сравняла счет благодаря стандарту - казалось бы, "Кулес" сегодня играли в три центральных защитника, но ни одна из башен не помешала Давиду Гарсии пробить головой метров с 8-10.

"Барса" в ответ не опустила руки. Абде совсем чуть-чуть не попал в ворота еще до перерыва, а вскоре после выхода из раздевалок таки добился своего - помог навес справа от Дембеле. За минуту до этого мяч попал в руку Бускетсу в штрафной "Барсы", но VAR промолчал - решили, что рука была в естественном положении. В принципе, мы согласны.

Дембеле мог забить еще, но его смещение и удар в стиле Роббена не достигли цели - чуть мимо ворот. Возможно, забей он тогда - "Барса" бы взяла три очка, а так…

Все произошло тривиально для нынешних "Кулес": последние минуты, ошибка в защите, никем не прикрытый форвард наносит удар - гол. Чими Авиле наш респект - ввалил красиво.

5 - Away from home, @FCBarcelona have avoided the defeat in their last five LaLiga games against Osasuna (W3 D2), since a 2-3 loss in February 2012. Inspiration. pic.twitter.com/M2pVEBsGMr — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2021

В таблице "Барса" после очередной осечки осталась 8-й с 24 очками. У "Осасуны" 22 балла и 10-е место.

17-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 2:2

Голы: Давид Гарсия, 14, Авила, 86 - Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 49

"Осасуна": Эррера - Видаль (Коте, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Торро - Барха (Авила, 68), Рубен Гарсия (Будимир, 68), Монкайола, Ману Санчес (Роберто Торрес, 73) - Кике (Брашанац, 68)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Юмтити - Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Бускетс, Гави - Дембеле (Коутиньо, 81), Френки де Йонг, Эззальзули (Ферран, 90+1) - Люк де Йонг

Предупреждения: Видаль, 28, Рубен Гарсия, 37, Крус, 49, Ману Санчес, 56, Давид Гарсия, 67 - Гави, 74, тер Штеген, 83, Пике, 89, Юмтити, 90+5