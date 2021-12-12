  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Осасуна - Барселона 2:2. Первый мини-кризис при Хави
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Осасуна - Барселона 2:2. Первый мини-кризис при Хави

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Выпускники Ла Масии зажгли, но этого оказалось мало

Примера. Осасуна - Барселона 2:2. Первый мини-кризис при Хави

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" после двух поражений потеряла очки и в Памплоне. Сюрприз? Да нет, не очень.

Игра в целом выглядела довольно ровно, хотя "Барса", надо отдать ей должное, была острее. Движение в центре поля, контратаки, Эззальзули на фланге - все это сегодня понравилось.

Ну и, конечно, солировали молодые воспитанники академии, Ла Масии. Нико Гонсалес открыл счет после изумительного заброса из глубины от Гави - на двоих этим ребятам еще и 40 нет!

"Осасуна" оперативно сравняла счет благодаря стандарту - казалось бы, "Кулес" сегодня играли в три центральных защитника, но ни одна из башен не помешала Давиду Гарсии пробить головой метров с 8-10.

"Барса" в ответ не опустила руки. Абде совсем чуть-чуть не попал в ворота еще до перерыва, а вскоре после выхода из раздевалок таки добился своего - помог навес справа от Дембеле. За минуту до этого мяч попал в руку Бускетсу в штрафной "Барсы", но VAR промолчал - решили, что рука была в естественном положении. В принципе, мы согласны.

Дембеле мог забить еще, но его смещение и удар в стиле Роббена не достигли цели - чуть мимо ворот. Возможно, забей он тогда - "Барса" бы взяла три очка, а так…

Все произошло тривиально для нынешних "Кулес": последние минуты, ошибка в защите, никем не прикрытый форвард наносит удар - гол. Чими Авиле наш респект - ввалил красиво.

В таблице "Барса" после очередной осечки осталась 8-й с 24 очками. У "Осасуны" 22 балла и 10-е место.

17-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Барселона" - 2:2

Голы: Давид Гарсия, 14, Авила, 86 - Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 49

"Осасуна": Эррера - Видаль (Коте, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Торро - Барха (Авила, 68), Рубен Гарсия (Будимир, 68), Монкайола, Ману Санчес (Роберто Торрес, 73) - Кике (Брашанац, 68)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Юмтити - Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Бускетс, Гави - Дембеле (Коутиньо, 81), Френки де Йонг, Эззальзули (Ферран, 90+1) - Люк де Йонг

Предупреждения: Видаль, 28, Рубен Гарсия, 37, Крус, 49, Ману Санчес, 56, Давид Гарсия, 67 - Гави, 74, тер Штеген, 83, Пике, 89, Юмтити, 90+5

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
12.12.2021 в 19:38
Ой вэй...
Ответить
0
0
avatar
NORDOS
12.12.2021 в 19:38
накаркав же
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
12.12.2021 в 19:38
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
12.12.2021 в 19:37
О свора чМосек заТЯВкала
Ответить
0
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.12.2021 в 19:36
Просто готовились к послезавтрашнему товарняку с Бока Хуниорс... А потом игра с грозным Эльче. Надо экономить силы!!!
Ответить
+2
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:35
теперь барсуколона середняк привыкайте в следующем сезоне будут бороться за выживание Хави физрук иди в отставку и захвати с собой в компанию Шеву и устройтесь грузчиками в порт избавьте мир футбольный от ваших физручьих отсосов
Ответить
+1
0
avatar
NORDOS
12.12.2021 в 19:34
а куман - то не настільки фізрук як всі думали а сетьен- то взагалі топ
Ответить
0
0
sasha_lv (Львів)
12.12.2021 в 19:34
Відродження а-ля Хаві продовжується...
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.12.2021 в 19:30
Да уж, такой Барселоны давно небыло...
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 19:28
Зона ЛЄ під загрозою...
Ответить
+1
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.12.2021 в 19:29
ЛЄ так, а ЛК нормально, відбилися від посягань Осасуни
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2021 в 19:37
За ЛК ещё предстоит кровавая битва с Райо Вальекано
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.12.2021 в 19:38
В этой кровавой битве я за Барсу против красножопых леваков!!!
0
0
Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:24
обидно сорвалась ставка тб 4 за кеф 7 теперь не куплю новые трусы
Ответить
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.12.2021 в 19:23
Не, ну чё, достойно сыграли против грозной Осасуны,которая уже восьмой матч без побед
Ответить
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2021 в 19:16
Вот же д ….бы , что эти, что Динамо сегодня. Кстати там ещё пенальти в ворота Барсы должен был быть за попадание в руку .
Ответить
+2
-1
avatar
NORDOS
12.12.2021 в 19:17
смокчи і Динамо до цього неподобства не приписуй
Ответить
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.12.2021 в 19:19
П Н Х прыщавый
+1
-2
avatar
NORDOS
12.12.2021 в 19:27
не відволікайся
+1
-2
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 19:10
Класно Осасуна отсасунила педофілів...І смішно було дивитися на спробу Де Йонга закосити під Великого КР 7 типу " ударом в падінні"...
Ответить
+3
-1
avatar
NORDOS
12.12.2021 в 19:10
не рюмсайте дуже! побережіть сльози на ЛЄ
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
12.12.2021 в 19:09
Чо там и как таммбыло? Кто смотрел?
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 19:12
Барсючки відскочили... Якби пройшла розрізна передача на останній хвилині, то було б 3-2....
Ответить
+3
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.12.2021 в 19:28
Сейчас объявится полупьяный Грузчик, скажет, что игру не смотрел потому что он так и знал, а за ним прышкандыбает Дядько и скажет, шо винні знову судді і здивується, що знову Гризман чомусь не грав...А Алень так и не объявится.... Боится как бы не закрыли за аленефилию. А потом с помойки кот-тридварас приползет, что-то невнятное прокукарекает и пойдёт искать Аленя
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 19:30
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...