Примера. Осасуна - Барселона 2:2. Первый мини-кризис при Хави

"Барса" после двух поражений потеряла очки и в Памплоне. Сюрприз? Да нет, не очень.

Игра в целом выглядела довольно ровно, хотя "Барса", надо отдать ей должное, была острее. Движение в центре поля, контратаки, Эззальзули на фланге - все это сегодня понравилось.

Ну и, конечно, солировали молодые воспитанники академии, Ла Масии. Нико Гонсалес открыл счет после изумительного заброса из глубины от Гави - на двоих этим ребятам еще и 40 нет!

1 - Two different U20 players have scored for @FCBarcelona in a single LaLiga season for the first time in the 21st Century (Nico & Abde). Generation. pic.twitter.com/UB0vfqEH2f

"Осасуна" оперативно сравняла счет благодаря стандарту - казалось бы, "Кулес" сегодня играли в три центральных защитника, но ни одна из башен не помешала Давиду Гарсии пробить головой метров с 8-10.

"Барса" в ответ не опустила руки. Абде совсем чуть-чуть не попал в ворота еще до перерыва, а вскоре после выхода из раздевалок таки добился своего - помог навес справа от Дембеле. За минуту до этого мяч попал в руку Бускетсу в штрафной "Барсы", но VAR промолчал - решили, что рука была в естественном положении. В принципе, мы согласны.

Дембеле мог забить еще, но его смещение и удар в стиле Роббена не достигли цели - чуть мимо ворот. Возможно, забей он тогда - "Барса" бы взяла три очка, а так…

Все произошло тривиально для нынешних "Кулес": последние минуты, ошибка в защите, никем не прикрытый форвард наносит удар - гол. Чими Авиле наш респект - ввалил красиво.

5 - Away from home, @FCBarcelona have avoided the defeat in their last five LaLiga games against Osasuna (W3 D2), since a 2-3 loss in February 2012. Inspiration. pic.twitter.com/M2pVEBsGMr