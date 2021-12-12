Примера. Желтая Субмарина подбила Райо, Бетис в клочья порвал Ла Реал

Вернулся Жерар Морено - и вернулись в "Вильярреал" победы. Казалось бы, всего лишь один человек, а как много значит для команды!

Матч выдался очень сложным для "Желтой Субмарины". "Райо" подтвердил статус команды из верхней части таблицы - классно контратаковал, здорово играл при навесах, но несколько раз грубо ошибся в обороне. Этого хватило.

Первый гол Аисса Манди забил после плохой игры Димитриевского при угловом - алжирцу оставалось лишь занести мяч в ворота.

Второй мяч - результат фола Катены. Жерар Морено, исполняя пенальти, сделал такую паузу, что у вратаря просто не было шансов.

11 - Villarreal's Gerard Moreno has attemped 11 penalty shots in LaLiga since the 2020/21 season scoring all of them, more than any other player in the competition in this period. Unerring. pic.twitter.com/OJAjRuwgg9 — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2021

В дальнейшем "Райо" 4-5 раз очень остро пробивал по воротам Рульи, но счет не просто не сравнял - даже не размочил. Аргентинский вратарь выдал выдающийся матч, завершив его с 6 сэйвами в активе. Еще в одном эпизоде мяч просто божественно с линии ворот выбил Манди. Уму непостижимо, как он успел?

В общем, красивый матч - зрители точно не скучали. В таблице у "Подводников" теперь 19 баллов, и это 13-я строчка. У "Райо Вальекано" - 27 очков и 6-е место. Как легко заметить, плотность в Примере нынче невероятно высокая.

17-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Манди, 32, Жерар Морено, 36 (с пенальти)

"Вильярреал": Рульи - Гаспар, Пау Торрес, Манди, Педраса - Пино (Чуквезе, 62), Парехо (Капу, 62), Иборра, Тригейрос (Мой Гомес, 78) - Жерар Морено (Алькасер, 85), Дья (Альберто Морено, 63)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич (Посо, 82), Катена, Фран Гарсия - Комесанья (Унаи Лопес, 65), Валентин - Паласон (Бебе, 65), Трехо (Нтека, 58), Альваро Гарсия - Гвардиола (Мартин, 82)

Предупреждения: Пау Торрес, 23 - Катена, 37, Паласон, 37, Фран Гарсия, 61

Чего угодно мы ждали от этого матча, только не выноса "Ла Реала". То, что устроила сегодня команда Мануэля Пеллегрини - это просто лучшее выступление тура на данный момент.

Да, в какой-то степени "Бетису" повезло. Он открыл счет благодаря чудовищной ошибке от Ремиро, который не добежал до мяча метрах в 40 от ворот и даже не успел сфолить, позволив Алексу Морено без помех поразить цель.

После этого "Сосьедад" создал 2-3 шанса - и почти всякий раз на острие оказывался активный Порту, но пробивал либо бесхитростно, либо откровенно плохо. Чаще всего Руи Силве достаточно было поставить руки перед собой - и мяч отбит.

Как это делается вингеру "Ла Реала" во втором тайме показал Хуанми, умело воспользовавшийся навесом от Морено слева. Для форварда "Бетиса" это уже 10-й гол в сезоне - так круто он еще никогда не играл.

Juanmi for Real Betis in LaLiga this season:



10 goals

1 assist



Fantastic season he’s having#RealBetisRealSociedad | #LaLiga pic.twitter.com/TGBmiJIwRX — Forca LaLiga (@ForcaLaliga) December 12, 2021

Ну и все, дальше "Сосьедад" поплыл. Баски в кризисе, это понятно, но и "Бетис" надо отмечать - вместо банального ожидания свистка команда Пеллегрини заиграла еще раскрепощеннее, ярче, удвоив перевес в счете. Маэстро полузащиты Фекир с правой (!) положил точно в угол с линии штрафной, а Алекс Морено удачно сбегал в контратаку, оформив дубль.

Лучшая игра сезона для одних, худшая для других - это самое честное резюме. Благодаря разгрому "Бетис" в таблице поднялся на третье место с 33 очками; у "Сосьедада" - 29 баллов и 5-я позиция.

17-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 4:0

Голы: Алекс Морено, 14, 79, Хуанми, 57, Фекир, 66

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено (Миранда, 83) - Гвидо Родригес (Акоуку, 83), Гуардадо (Карвалью, 66) - Каналес, Фекир (Тельо, 83), Хуанми (Родри, 87) - Виллиан Жозе

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа (Горосабель, 62), Элустондо, Ле Норман, Муньос - Субельдия (Турьентес, 74), Субименди - Порту (Янузай, 62), Оярсабаль, Барренечеа (Наварро, 74) - Исак (Серлот, 74)

Предупреждения: Гвидо Родригес, 36, Алекс Морено, 56, Фекир, 62 - Субельдия, 59