Примера. Желтая Субмарина подбила Райо, Бетис в клочья порвал Ла Реал

Вернулся Жерар Морено - и вернулись в "Вильярреал" победы. Казалось бы, всего лишь один человек, а как много значит для команды!

Матч выдался очень сложным для "Желтой Субмарины". "Райо" подтвердил статус команды из верхней части таблицы - классно контратаковал, здорово играл при навесах, но несколько раз грубо ошибся в обороне. Этого хватило.

Первый гол Аисса Манди забил после плохой игры Димитриевского при угловом - алжирцу оставалось лишь занести мяч в ворота.

Второй мяч - результат фола Катены. Жерар Морено, исполняя пенальти, сделал такую паузу, что у вратаря просто не было шансов.

11 - Villarreal's Gerard Moreno has attemped 11 penalty shots in LaLiga since the 2020/21 season scoring all of them, more than any other player in the competition in this period. Unerring. pic.twitter.com/OJAjRuwgg9