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Примера. Реал - Атлетико 2:0. Это не дерби, а мастер-класс

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" сейчас слишком сильны для "Матрасников"

Примера. Реал - Атлетико 2:0. Это не дерби, а мастер-класс

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Дерби Мадриленьо - это всегда про конкуренцию, особенно в эпоху Симеоне. Однако что мы увидели сегодня? Да то же самое, что было против "Сосьедада" и "Интера".

"Реал" не доминирует все 90 минут, но играет так, что ты чувствуешь его превосходство. Он выстреливает, когда соперник не ждет, и в то же время достаточно собран в обороне, чтобы избегать привозов. Мы не говорим "чемпионская команда", ведь на дворе лишь декабрь, но избегать этих слов все сложнее.

Сегодня Анчелотти опять выставил один и тот же состав - и команда снова его не подвела. Десятая победа кряду, между прочим - и везде одни и те же герои.

Бензема открыл счет в контратаке после идеального наброса от Винисиуса. И как положил корпус Карим, игравший с повреждением! Просто фантастика - у Облака не было шансов.

"Атлетико" изо всех сил тормозил соперника в средней зоне, но и сам почти ничего не создавал. Перед перерывом команды обменялись моментами - у "Матрасников" со штрафного плотно пробил Гризманн, у "Сливочных" с острого угла попытал счастья Винисиус.

На вторую половину Симеоне выпустил Феликса и Лемара - и им удалось взвинтить темп, зажечь игру. Другое дело, что свои шансы Жоау и Матеус Кунья не реализовали - Куртуа был на месте, а вот "Реал" в ответ забил. Еще одна идеальная контратака, еще один идеальный ассист Винисиуса - Асенсио оставалось лишь попасть в дальний угол.

Куртуа имел еще кое-какую работенку под занавес игры, но стопроцентных моментов у "Атлетико" не было. Оборона "Реала" сдала очередной тест, и даже 36-летний Модрич отбегал весь матч, ни разу не провалив свою зону. Физическая форма команды Анчелотти просто невероятна.

Лидерство в таблице сохранено - от "Севильи" "Реал" по-прежнему отделяют 8 очков. "Атлетико" делит с "Реал Сосьедадом" 4-5 позиции, имея 29 баллов. Еще в прошлом сезоне эти команды были в одной весовой категории, сейчас уже нет. Анчелотти, ты что творишь-то?!

17-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус (Родриго, 87)

"Атлетико": Облак - Льоренте, Фелипе, Кондогбья, Эрмосо - Корреа (Суарес, 60), де Пауль (Эррера, 69), Коке, Карраско (Лемар, 46) - Гризманн (Феликс, 46), Матеус Кунья (Ренан Лоди, 60)

Предупреждения: Менди, 45+1, Алаба, 88 - Фелипе, 36, Кондогбья, 75, Суарес, 88

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (40)
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oda1979 (Запорожье)
13.12.2021 в 00:22
Отличная игра РМ. Справедливости ради, Атлетико один забитый заслужил.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:23
В кінці. І то, ніс в Куртуа також вміє робити сейви)))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
13.12.2021 в 00:20
"Победа Реала однозначно. Забьёт Бензема, ну и ещё, кто-нибудь." Игру не смотрел.
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0
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:22
Вже з'явився))). Чесно, я також гру Барси не дивився, нема на що дивитись. Хіба що на Осасуну)))
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0
0
sasha_lv (Львів)
13.12.2021 в 00:18
Ти диви,жодного барсюка...Мабуть від гри Великого Реалу мову повіднимало...
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:20
Дро з'явиться скоро, а Мес як самий адекватний, просто підіб'є підсумок.
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0
0
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NORDOS
13.12.2021 в 00:24
як сєпар-антивакцинатор може бути адекватним? там вавка в голові неприкрита. капець
+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:28
Повір, я стільки вавок бачив, що можу розрізнити їх. Але на рахунок антивакса- тут дійсно не те, що треба)))
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:15
Грузчик, слухай, за такою нагодою я тобі наллю, вилазь!!!
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0
0
Algrab (Костопiль)
13.12.2021 в 00:18
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 00:14
Прекрасная игра и прекрасный результат. Великолепно пройден сверхсложный отрезок времени с результатом 100%. (Не забываем еще и выигранную группу в ЛЧ). Как вырос Винисиус - он теперь во всех моментах. Как силен и полезен Модрич, как хорош Бензема, как последнее время заиграл Асенсио. Как надежен Куртуа. Но главное, главное как сильна команда, как она едина. Действительно "один за всех и все за одного". Именно поэтому, так на удивление раскрылись те, кто перечислены выше. Потому что по делу надо перечислить всех, весь состав. И добавить Папу Карло, который соединил их всех в единое целое. Браво за игру и спасибо за впечатление от неё.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 00:22
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0
0
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NORDOS
13.12.2021 в 00:26
добре сидіти на двох стільцях? правда ж?
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0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:13
Кіт-тридварас, ну ти зрозумів... Не нявкай...
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+3
0
Algrab (Костопiль)
13.12.2021 в 00:17
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+1
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:12
Дядьку, щось Гризман знову перетворився в Сумочка, якого не видно, але він є... І це не в Барсі...))). Вибачайте, що знову без суддівського скандалу, нема на кого сусликів повішати...
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:14
В Суслика, Дядьку, в Суслика, звиняйте)))
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 00:14
Та Гризманн в 2016 году остался, это был его пик карьеры. Дальше где бы он не играл, везде уныло
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+2
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:16
Але він вивів своїм голом в ворота Порту АМ в 1/8 ЛЧ, туди, куди ФКБ ще не скоро потрапить
+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:10
Мес, вибачай, сьогодні тільки Динамо підвело..., а так все норм))
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:08
Дро, з отсасуною тебе, старий друзяко!!!
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+2
0
Algrab (Костопiль)
13.12.2021 в 00:09
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:06
Шановні, це як в боксі - перемога нокаутом чи передчасна перемога завдяки тотальної переваги. РЕАЛ- ЧЕМПІОН!!!. І це ще не закінчилося перше коло. Я казав, що якщо заторбинимо АИ, то все!!! І не потрібно казати, що ціле коло попереду. В реалі все в Реалу!!! Тепер можна зосередитися на кубках- СК, ЛЧ, КК. А в чемпіонаті вболівати залишилося тільки за Барсу- потрапить вона в ЛЄ, чи на худий кінець в ЛК?. Виходь,Алєнь, побазікаємо!!
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+3
0
Algrab (Костопiль)
13.12.2021 в 00:09
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+1
0
sasha_lv (Львів)
13.12.2021 в 00:10
Все так,але потрібно ротація,Модрич,Кроос,Бензема в такому ритмі не протягнуть увесь чемп
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+2
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:19
А вже й не потрібно! Є Іско, Вальверде, Маріани Діаси, Йович розпочав щось творити. А може Азар прокинеться? Робота основна вже зроблена.)))
+1
0
sasha_lv (Львів)
13.12.2021 в 00:22
Ага,і Бейл вистрілить
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:24
Хіба що ключкою)))
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 00:00
Давненько не было такой уверенной игры против Атлетико. Это Реал так силен или Атлетико так слаб? Видимо, истина где-то посередине. И Атлетико при позднем Симеоне, это психологически уже далеко не та команда, которая дважды играла в финале ЛЧ. Команду наполнили индивидуалисты, которые уже не готовы умирать на поле, а играть в разумный футбол Симеоне их научить не может. И Мадрид при Папе Карло раскрылся в полной красе, уже хочется говорить о чемпионстве, но рано. Шикарнейший Лука Модрич, наверное его лучший матч в сезоне, успевал просто везде. Результативный Винисиус, мы к этому уже привыкли. Каземиро наконец напомнил себя в лучший форме, Милитао продолжает божить в страфной, Куртуа - непробиваемая стена. Ну и Карим - Зе Дрим! С победой всех
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+2
0
sasha_lv (Львів)
13.12.2021 в 00:04
Тільки НЕ ЗЕ...
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 00:04
я имел в виду The Dream) ЗЕ нам не нужен)
+3
0
sasha_lv (Львів)
13.12.2021 в 00:05
+3
0
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NORDOS
13.12.2021 в 00:17
з барселони індивідуалізм цей перекочував. звідти взагалі нікого не потрібно підписувати було. особливо прєдатєля грізмана. та й суарес в довгостроковій перспективі ще той крисятнік
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 00:22
Может быть) Ну Суарес крыс, к Гризманну я все же получше отношусь. Он просто сдулся))
0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 00:24
Реал на этом отрезке действительно силен. Но уже нужна ротация. Вальверде, Йович, Родриго, Камавинга и др ждут своего часа. И вводить их надо. И ради их самих, и ради сохранения боеспособности костяка команды. И еще позиция вратаря. Я не перестаю удивляться - Реал что, так уверен в себе и Куртуа, что после Куртуа сразу Лунин??? Или я чего-то не понимаю?
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.12.2021 в 00:26
А що Лунін? Хвилиночку, за спиною в Куртуа чемпіон світу! Де ви таке ще бачили?
0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 00:28
Я бачу - вінницький гумор мало в чому поступається одеському.
0
0
Algrab (Костопiль)
12.12.2021 в 23:58
Модрич- Звір центру поля, Куртуа-Монстр у воротах!!! З Перемогою!!!
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+4
0
sasha_lv (Львів)
12.12.2021 в 23:58
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+4
0
sasha_lv (Львів)
12.12.2021 в 23:57
Кайф...рахат-лукум....пахлава....
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+4
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