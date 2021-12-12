Примера. Реал - Атлетико 2:0. Это не дерби, а мастер-класс

Дерби Мадриленьо - это всегда про конкуренцию, особенно в эпоху Симеоне. Однако что мы увидели сегодня? Да то же самое, что было против "Сосьедада" и "Интера".

"Реал" не доминирует все 90 минут, но играет так, что ты чувствуешь его превосходство. Он выстреливает, когда соперник не ждет, и в то же время достаточно собран в обороне, чтобы избегать привозов. Мы не говорим "чемпионская команда", ведь на дворе лишь декабрь, но избегать этих слов все сложнее.

Сегодня Анчелотти опять выставил один и тот же состав - и команда снова его не подвела. Десятая победа кряду, между прочим - и везде одни и те же герои.

Бензема открыл счет в контратаке после идеального наброса от Винисиуса. И как положил корпус Карим, игравший с повреждением! Просто фантастика - у Облака не было шансов.

2 - Vinícius Júnior ???????? has become the first player to provide two assists in a @LaLigaEN derby between Real Madrid and Atlético de Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/hHQOPV6YZ2 — OptaJose (@OptaJose) December 12, 2021

"Атлетико" изо всех сил тормозил соперника в средней зоне, но и сам почти ничего не создавал. Перед перерывом команды обменялись моментами - у "Матрасников" со штрафного плотно пробил Гризманн, у "Сливочных" с острого угла попытал счастья Винисиус.

На вторую половину Симеоне выпустил Феликса и Лемара - и им удалось взвинтить темп, зажечь игру. Другое дело, что свои шансы Жоау и Матеус Кунья не реализовали - Куртуа был на месте, а вот "Реал" в ответ забил. Еще одна идеальная контратака, еще один идеальный ассист Винисиуса - Асенсио оставалось лишь попасть в дальний угол.

Куртуа имел еще кое-какую работенку под занавес игры, но стопроцентных моментов у "Атлетико" не было. Оборона "Реала" сдала очередной тест, и даже 36-летний Модрич отбегал весь матч, ни разу не провалив свою зону. Физическая форма команды Анчелотти просто невероятна.

Real Madrid's last 10 games across all competitions:



WWWWWWWWWW



Goals: 22

Conceded: 5

Clean sheets: 5



It's all too easy for Carlo Ancelotti's side. pic.twitter.com/D0p6kniHin — Squawka Football (@Squawka) December 12, 2021

Лидерство в таблице сохранено - от "Севильи" "Реал" по-прежнему отделяют 8 очков. "Атлетико" делит с "Реал Сосьедадом" 4-5 позиции, имея 29 баллов. Еще в прошлом сезоне эти команды были в одной весовой категории, сейчас уже нет. Анчелотти, ты что творишь-то?!

17-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус (Родриго, 87)

"Атлетико": Облак - Льоренте, Фелипе, Кондогбья, Эрмосо - Корреа (Суарес, 60), де Пауль (Эррера, 69), Коке, Карраско (Лемар, 46) - Гризманн (Феликс, 46), Матеус Кунья (Ренан Лоди, 60)

Предупреждения: Менди, 45+1, Алаба, 88 - Фелипе, 36, Кондогбья, 75, Суарес, 88