Примера. Реал - Атлетико 2:0. Это не дерби, а мастер-класс

Дерби Мадриленьо - это всегда про конкуренцию, особенно в эпоху Симеоне. Однако что мы увидели сегодня? Да то же самое, что было против "Сосьедада" и "Интера".

"Реал" не доминирует все 90 минут, но играет так, что ты чувствуешь его превосходство. Он выстреливает, когда соперник не ждет, и в то же время достаточно собран в обороне, чтобы избегать привозов. Мы не говорим "чемпионская команда", ведь на дворе лишь декабрь, но избегать этих слов все сложнее.

Сегодня Анчелотти опять выставил один и тот же состав - и команда снова его не подвела. Десятая победа кряду, между прочим - и везде одни и те же герои.

Бензема открыл счет в контратаке после идеального наброса от Винисиуса. И как положил корпус Карим, игравший с повреждением! Просто фантастика - у Облака не было шансов.

2 - Vinícius Júnior ???????? has become the first player to provide two assists in a @LaLigaEN derby between Real Madrid and Atlético de Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/hHQOPV6YZ2