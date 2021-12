Минутка доброты. Фанаты испанского клуба забросали поле детскими игрушками перед матчем Ла Лиги

Болельщики испанского клуба "Бетис" пришли на матч 17-го тура Ла Лиги с "Реал Сосьедадом" с детскими мягкими игрушками (4:0). Перед стартовым свистком фанаты решили "подкинуть работенку" персоналу и забросать ими газон стадиона.

Сообщается, что поклонники "зелено-белых" действовали в рамках благотворительной акции, чтобы помочь сиротам и детям из малоимущих семей.

Фанаты "бетикос" каждый год накануне Рождества выдают подобные перформансы, с целью привлечь внимание общественности к необходимости всячески помогать тем, кто в этом нуждается. Игрушки передадут в благотворительный фонд.

Real Betis fans threw toys onto the pitch during their game against Real Sociedad ????



The toys will be collected for charity and given to children after the match.



A proper football club ???? pic.twitter.com/ov0LjoMhzX