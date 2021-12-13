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Анчелотти: Фаворит ли Реал? Я доволен, но знаю, что на пути могут быть расставлены ловушки
Карло не забегает наперед
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями после победы над "Атлетико" в рамках дерби в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:0).
"Я не верю в "эффект Анчелотти". У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. Сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если ты потеряешь голову, то это может дорого обойтись".
"Я очень доволен, первый этап сезона получился хорошим, но я не забываю о том, что во втором моем сезоне, семь лет назад, у нас было 22 победы подряд, но вторая часть кампании сложилась не так классно. Я это не забыл. Я доволен, но знаю, что на пути могут быть расставлены ловушки. Тот опыт мне поможет".
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