Анчелотти: Фаворит ли Реал? Я доволен, но знаю, что на пути могут быть расставлены ловушки

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями после победы над "Атлетико" в рамках дерби в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:0).

"Я не верю в "эффект Анчелотти". У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. Сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если ты потеряешь голову, то это может дорого обойтись".