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Marca объявила, когда Агуэро сообщит о решении закончить карьеру из-за проблем с сердцем
Уже очень скоро…
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро в скором времени объявит о завершении профессиональной карьеры. По информации издания Marca, в среду, 15 декабря, состоится мероприятие, на котором игрок и представители "сине-гранатовых" официально объявят о том, что аргентинский футболист вешает бутсы на гвоздь.
Напомним, у Серхио возникли проблемы с сердцем. Нападающий не доиграл матч Примеры с "Алавесом" в конце октября. Сперва говорилось о восстановлении (3 месяца), но затем выяснилось, что проблема серьезнее, чем предполагалось изначально.
До перехода в "Барселону" Агуэро 10 лет защищал цвета английского "Манчестер Сити", до этапа в АПЛ Серхио выступал за "Индепендьенте" и мадридский "Атлетико".
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