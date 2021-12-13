Marca объявила, когда Агуэро сообщит о решении закончить карьеру из-за проблем с сердцем

Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро в скором времени объявит о завершении профессиональной карьеры. По информации издания Marca, в среду, 15 декабря, состоится мероприятие, на котором игрок и представители "сине-гранатовых" официально объявят о том, что аргентинский футболист вешает бутсы на гвоздь.

Напомним, у Серхио возникли проблемы с сердцем. Нападающий не доиграл матч Примеры с "Алавесом" в конце октября. Сперва говорилось о восстановлении (3 месяца), но затем выяснилось, что проблема серьезнее, чем предполагалось изначально.

До перехода в "Барселону" Агуэро 10 лет защищал цвета английского "Манчестер Сити", до этапа в АПЛ Серхио выступал за "Индепендьенте" и мадридский "Атлетико".