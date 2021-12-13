Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико ждет объяснений от УЕФА после ошибок при жеребьевке Лиги чемпионов
Произошла ошибка
"Атлетико" прокомментировал ошибки, которые произошли во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
"Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснения и решения после ошибок, допущенных при жеребьевке Лиги чемпионов", — написала пресс-слуюба клуба в Twitter.
Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League— Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021
Напомним, что при выборе соперника для “Атлетико” УЕФА ошибся. Так как шариков с “Манчестер Юнайтед” стало на один меньше, вместо МЮ УЕФА отправил в возможных соперников “Атлетико” “Ливерпуль”, с которым они были в группе. “Атлетико” в итоге выпала “Бавария”.
Стоит отметить, что в 16:00 по киевском времени, испанский клуб узнает имя нового соперника.
Популярное сейчас
- Григорчук отреагировал на слухи о своем возвращении в Черноморец
- Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отказ от флага Украины
- Луческу: Шахтёр сильно усилил свой состав и сравнялся по уровню с Динамо
- Капитуляция Симеоне. Реал - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 11:00 Зарубежные Энрике, де Бур и молодой Хави. Какой была последняя Барселона, которая не вышла в плей-офф ЛЧ
- 09:46 Прогнозы на футбол Джеррард возвращается на Энфилд. Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.12.2021
- 09:15 Украинские ТОП-матч в УПЛ, Джеррард едет на Энфилд, дерби Мадрида. Что смотреть на выходных