  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико ждет объяснений от УЕФА после ошибок при жеребьевке Лиги чемпионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико ждет объяснений от УЕФА после ошибок при жеребьевке Лиги чемпионов

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Произошла ошибка

Атлетико ждет объяснений от УЕФА после ошибок при жеребьевке Лиги чемпионов

Новина українською

"Атлетико" прокомментировал ошибки, которые произошли во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснения и решения после ошибок, допущенных при жеребьевке Лиги чемпионов", — написала пресс-слуюба клуба в Twitter.

Напомним, что при выборе соперника для “Атлетико” УЕФА ошибся. Так как шариков с “Манчестер Юнайтед” стало на один меньше, вместо МЮ УЕФА отправил в возможных соперников “Атлетико” “Ливерпуль”, с которым они были в группе. “Атлетико” в итоге выпала “Бавария”.

Стоит отметить, что в 16:00 по киевском времени, испанский клуб узнает имя нового соперника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...