Атлетико ждет объяснений от УЕФА после ошибок при жеребьевке Лиги чемпионов

"Атлетико" прокомментировал ошибки, которые произошли во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы ведем переговоры с УЕФА, чтобы получить объяснения и решения после ошибок, допущенных при жеребьевке Лиги чемпионов", — написала пресс-слуюба клуба в Twitter.

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021

Напомним, что при выборе соперника для “Атлетико” УЕФА ошибся. Так как шариков с “Манчестер Юнайтед” стало на один меньше, вместо МЮ УЕФА отправил в возможных соперников “Атлетико” “Ливерпуль”, с которым они были в группе. “Атлетико” в итоге выпала “Бавария”.

Стоит отметить, что в 16:00 по киевском времени, испанский клуб узнает имя нового соперника.