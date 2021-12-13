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Руководство Реала хочет подать протест на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Испания
(4 голосов)

В клубе считают, что их соперником должна была стать Бенфика

Руководство Реала хочет подать протест на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Испанский "Реал" рассматривает возможность подачи протеста на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

Изначально мадридский клуб получил в соперники "Бенфику". Однако первая признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.

Новым соперником "Реала" стал "ПСЖ". Мажрижский клуб настаивает на том, что их пара с "Бенфикой" в порядке, потому что ошибки начались позже.

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В статье: Реал (Мадрид)
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Комментарии (12)
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 18:40
А если Бенфика их выбьет)) ПСЖ нестабильной чем Бенфика))
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 18:39
А Реал же вообще в суперлиги играет))) че он тут ноет)
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0
0
aleksandrdre (Краматорск)
13.12.2021 в 18:28
Рела чем то наших дырявых напоминает вечно виноваты федерация и судьи а они ангелы. Для них ни кто не имеет права на ошибку. Странно что ПСЖ молчит ведь они же все купили по словам экспердов)))
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
13.12.2021 в 18:39
Ещё и судьями у них сомнительная репутация как у Динамо)
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0
-1
Ol-g (Одесса)
13.12.2021 в 18:24
Не дергались бы. Баварию же дадут. Хотя оба сеяные.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.12.2021 в 18:00
Правильно! А чего это такое творят? А? )))))
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
13.12.2021 в 17:52
Ну чего же вы, вы же Великий Суперпревеликий Реал, вам же должно быть пох.уй?
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+3
-3
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Spokoyno (Київ)
13.12.2021 в 18:30
Так варіант СР розглядають... Серхіо ж "пінок під зад" не забув і йому буде що доводити Тому Бензама пригадав долю Салаха та задумався
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 17:49
Перес опять дергается, от чо дергаться еси Жапир с золотым самоваром будет проходить удобнее чем без него?
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+1
0
friday13 (Львів)
13.12.2021 в 17:20
бенфіка може подати протест на протест реала
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.12.2021 в 17:50
хотя по Бенфике имхо проедут шо Реал шо Амстердам
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0
-1
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Siniy... (Dnipro)
13.12.2021 в 17:19
Могут себе позволить. Давайте, давите этот газпромовский клоповник.
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+2
-1


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