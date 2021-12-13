Испания
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Руководство Реала хочет подать протест на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В клубе считают, что их соперником должна была стать Бенфика
Фото: ФК Шахтер Донецк
Испанский "Реал" рассматривает возможность подачи протеста на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.
Изначально мадридский клуб получил в соперники "Бенфику". Однако первая признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.
Новым соперником "Реала" стал "ПСЖ". Мажрижский клуб настаивает на том, что их пара с "Бенфикой" в порядке, потому что ошибки начались позже.
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