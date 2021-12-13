Директор Реала о повторной жеребьевке: Удивительно и прискорбно. Очень трудно понять такое

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо выразил недовольство повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов. В первый раз испанцам досталась "Бенфика", а во второй "ПСЖ".

Первая жеребьевка была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением. После повторного жребия соперником "Реала" по 1/8 финала стал "ПСЖ".

"Это было удивительно и прискорбно. Очень трудно понять такое. Нужно учитывать миллионы болельщиков, а также весь спортивный мир, ожидавших жеребьевку.

Мы с энтузиазмом ждем встречу с "ПСЖ", понимая, что этот турнир значит для нашего клуба и болельщиков. Мы осознаем силу соперника и уровень их игроков, но уверены, что проведем два отличных матча. Надеемся выйти в четвертьфинал", – сказал Бутрагеньо.

Отметим, что во время первой жеребьевки пара "Реал" – "Бенфика" была определена первой и соответствовала всем правилам.

Напомним, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные – 8 и 9, а также 15 и 16 марта.