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Ла Лига продала телеправа Movistar и DAZN почти на 5 миллиардов евро

Испания
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Сделка заключена на 5 лет

Ла Лига продала телеправа Movistar и DAZN почти на 5 миллиардов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Ла Лига объявила о продаже телеправ на трансляцию матчей лиги вещателям Movistar и DAZN, сообщает сайт чемпионата. Сделка заключена на 5 лет, с сезона-2022/2023 по сезон-2026/2027.

Точная сумма сделки по покупке прав – 4 млрд 950 млн евро.

Матчи между Movistar и DAZN были распределены в равных пропорциях – каждый вещатель будет показывать по 5 игр тура.

Лига охарактеризовала сделку как "историческую" и сделала акцент на том, что смогла сохранить доходы от продажи аудиовизуальных прав в условиях, когда доходы большинства ведущих европейских лиг сокращаются.

Например, в прошлом году в результате провала проекта telefoot французская лига потеряла почти половину возможных доходов за сезон.

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В статье: Лига 1 Ла Лига
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Источник:
laliga.com

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