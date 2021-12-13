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Ла Лига продала телеправа Movistar и DAZN почти на 5 миллиардов евро
Сделка заключена на 5 лет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Ла Лига объявила о продаже телеправ на трансляцию матчей лиги вещателям Movistar и DAZN, сообщает сайт чемпионата. Сделка заключена на 5 лет, с сезона-2022/2023 по сезон-2026/2027.
Точная сумма сделки по покупке прав – 4 млрд 950 млн евро.
Матчи между Movistar и DAZN были распределены в равных пропорциях – каждый вещатель будет показывать по 5 игр тура.
Лига охарактеризовала сделку как "историческую" и сделала акцент на том, что смогла сохранить доходы от продажи аудиовизуальных прав в условиях, когда доходы большинства ведущих европейских лиг сокращаются.
Например, в прошлом году в результате провала проекта telefoot французская лига потеряла почти половину возможных доходов за сезон.
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