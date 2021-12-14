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Примера. Кадис - Гранада 1:1. Молина - пиренейский Ибрагимович
39-летний ветеран по-прежнему решает
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Кадис" сегодня был близок к победе, которую не заслужил. "Гранада" сражалась до последнего, хотя ей не везло - и этим вымучила ничью.
Гол хозяев - результат невероятного рикошета после дальнего удара Арсамендии. Масимиану был застигнут врасплох, казалось бы, в простой ситуации.
Еще 2-3 шанса "Кадис" создал в самой концовке встречи. Все остальное время хозяева боролись, тянули время, много симулировали, но только не создавали угроз.
"Гранада" не то, чтобы доминировала, но и Бакка пробивал с центра штрафной - попал в руки Ледесме, и Луис Суарес с двух метров пробивал в уже пустые ворота, но не без помощи Йонссона промахнулся. Как?!
Еще непонятнее промах Пуэртаса после подачи со штрафного - ему никто не мешал, но хавбек со второго этажа зарядил метра на два выше перекладины.
Granada leaving it late— La Liga Lowdown ???????? (@LaLigaLowdown) December 13, 2021
90' Montoro at Osasuna (1-1)
97' Molina vs Getafe (1-1)
86' Arias vs Alavés (2-1)
89' Molina at Cádiz (1-1)
They have taken five points with goals after the 85th minute.#LLL
???????? pic.twitter.com/KTFHbrfUcj
Казалось, поражение уже неминуемо, но 39-летний Хорхе Молина таки затолкал мяч в сетку на последних минутах. Опять пришли на помощь рикошеты - сразу два. Между тем, для суперветерана это уже третий гол в сезоне - фантастика просто. Другого такого игрока в Примере сейчас нет.
В таблице после ничьей мало что изменилось. "Гранада" осталась 15-й с 16 очками; у "Кадиса" 13 баллов и опасная 18-я строчка.
17-й тур. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Гранада" - 1:1
Голы: Арсамендия, 32 - Молина, 88
"Кадис": Ледесма - Акапо, Фали Хименес (Маркос Лопес, 46), Кала, Эспино - Алехо (Собрино, 77), Йонссон, Аларкон, Арсамендия (Сальви, 46) - Алекс - Лосано (Осмаич, 84)
"Гранада": Масимиану - Кини (Ариас, 63), Торенте, Херман Санчес, Нева (Эскудеро, 78) - Пуэртас, Милья, Гоналон (Монторо, 46), Соро (Бакка, 63) - Молина, Суарес
Предупреждения: Лосано, 37, Сальви, 61, Кала, 90+1, Маркос Лопес, 90+3
Удаление: Сальви, 90+1
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