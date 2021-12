Примера. Кадис - Гранада 1:1. Молина - пиренейский Ибрагимович

"Кадис" сегодня был близок к победе, которую не заслужил. "Гранада" сражалась до последнего, хотя ей не везло - и этим вымучила ничью.

Гол хозяев - результат невероятного рикошета после дальнего удара Арсамендии. Масимиану был застигнут врасплох, казалось бы, в простой ситуации.

Еще 2-3 шанса "Кадис" создал в самой концовке встречи. Все остальное время хозяева боролись, тянули время, много симулировали, но только не создавали угроз.

"Гранада" не то, чтобы доминировала, но и Бакка пробивал с центра штрафной - попал в руки Ледесме, и Луис Суарес с двух метров пробивал в уже пустые ворота, но не без помощи Йонссона промахнулся. Как?!

Еще непонятнее промах Пуэртаса после подачи со штрафного - ему никто не мешал, но хавбек со второго этажа зарядил метра на два выше перекладины.

Granada leaving it late



90' Montoro at Osasuna (1-1)

97' Molina vs Getafe (1-1)

86' Arias vs Alavés (2-1)

89' Molina at Cádiz (1-1)



They have taken five points with goals after the 85th minute.#LLL

???????? pic.twitter.com/KTFHbrfUcj