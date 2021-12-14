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Гвоздь под бутсы уже забит? Барселона анонсировала пресс-конференцию Серхио Агуэро

Испания
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Ожидается важное решение

Гвоздь под бутсы уже забит? Барселона анонсировала пресс-конференцию Серхио Агуэро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" анонсировала пресс-конференцию аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Завтра, в 12:00 по местному времени (в 13:00 по киевскому), форвард выскажется для общественности по поводу своего будущего. Отмечается, что вместе с игроком придет президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта.

Ожидается, что 33-летний Агуэро объявит о своем решении завершить профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем. Напомним, он не смог доиграть матч с "Алавесом" (1:1) в конце октября, с тех пор Серхио находится в лазарете.

До перехода в "Барселону" Агуэро 10 лет защищал цвета английского "Манчестер Сити", до этапа в АПЛ Серхио выступал за "Индепендьенте" и мадридский "Атлетико".

Читайте такжеMarca объявила, когда Агуэро сообщит о решении закончить карьеру из-за проблем с сердцем

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
fcbarcelona.com

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