Гвоздь под бутсы уже забит? Барселона анонсировала пресс-конференцию Серхио Агуэро

Каталонская "Барселона" анонсировала пресс-конференцию аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Завтра, в 12:00 по местному времени (в 13:00 по киевскому), форвард выскажется для общественности по поводу своего будущего. Отмечается, что вместе с игроком придет президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта.

Ожидается, что 33-летний Агуэро объявит о своем решении завершить профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем. Напомним, он не смог доиграть матч с "Алавесом" (1:1) в конце октября, с тех пор Серхио находится в лазарете.

Aquest dimecres (12 hores), tindrà lloc a les instal·lacions del Camp Nou la compareixença de @aguerosergiokun per explicar el seu futur. L'acte que comptarà també amb la participació de Joan Laporta, president del FC Barcelona i del jugador del primer equip de futbol. pic.twitter.com/RoS92i16Iy — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 14, 2021

До перехода в "Барселону" Агуэро 10 лет защищал цвета английского "Манчестер Сити", до этапа в АПЛ Серхио выступал за "Индепендьенте" и мадридский "Атлетико".