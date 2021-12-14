  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дани Алвес: Если вы носите футболку Барселоны, то должны побеждать везде
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дани Алвес: Если вы носите футболку Барселоны, то должны побеждать везде

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Защитник высказался о выходе каталонского клуба в Лигу Европы

Дани Алвес: Если вы носите футболку Барселоны, то должны побеждать везде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Дани Алвес высказался о попадании каталонского клуба в Лигу Европы.

"Я думаю, что мы должны принять любой вызов. Нужно спокойно играть в Лиге Европы, и всякий раз, надевая футболку "Барселоны", важно понимать: мы представляем историю этого великого клуба и пишем новые её страницы, независимо от того, в каком соревновании выступаем.

Если вы носите футболку "Барселоны", то должны побеждать везде – даже в игре "камень-ножницы-бумага", — приводит слова Алвеса Marca.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Дани Алвес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...