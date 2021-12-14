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Дани Алвес: Если вы носите футболку Барселоны, то должны побеждать везде
Защитник высказался о выходе каталонского клуба в Лигу Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Дани Алвес высказался о попадании каталонского клуба в Лигу Европы.
"Я думаю, что мы должны принять любой вызов. Нужно спокойно играть в Лиге Европы, и всякий раз, надевая футболку "Барселоны", важно понимать: мы представляем историю этого великого клуба и пишем новые её страницы, независимо от того, в каком соревновании выступаем.
Если вы носите футболку "Барселоны", то должны побеждать везде – даже в игре "камень-ножницы-бумага", — приводит слова Алвеса Marca.
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