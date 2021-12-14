Барселона уже в январе может оформить трансфер Кавани

"Барселона" сделала нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Контракт Кавани с "МЮ" истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе 34-летний форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.

В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 1 гол.