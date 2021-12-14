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Барселона уже в январе может оформить трансфер Кавани
Но усилит ли он команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" сделала нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани своей приоритетной целью в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Контракт Кавани с "МЮ" истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе 34-летний форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.
В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 1 гол.
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