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Хави о жеребьевке ЛЕ: Нам не повезло. Наполи – команда уровня ЛЧ

Испания
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Трудный еврокубковый путь "блауграны"

Хави о жеребьевке ЛЕ: Нам не повезло. Наполи – команда уровня ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Барселоны" Хави отреагировал на результаты жеребьевки стыков Лиги Европы, по итогам которой им достался "Наполи". "Надеюсь мы пойдем к матчу в лучшем состоянии", – заявил он.

"Нам не повезло. Этот матч станет еще одной данью памяти Марадоне. Нам придется играть на высшем уровне, потому что "Наполи" – команда уровня Лиги чемпионов.

До этого матча еще два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдем в более хорошем состоянии, чем сейчас. Мы работаем, чтобы "Барса" вернулась на то место, которого заслуживает. Но сейчас наша суровая реальность такова.

Нужно попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – сказал Хави.

Напомним, что в стыки вышли 2 места групп Лиги Европы и 3 места групп Лиги чемпионов. "Наполи" закончил группу вторым, после московского "Спартака", обойдя "Лестер" и "Легию".

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В статье: Барселона Хави Наполи (Неаполь)
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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