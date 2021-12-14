Лапорта о результатах Барсы: Это первый год без Месси. Мы попрощались с лучшим игроком мира. Это нелегко

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о неудачах команды в этом сезоне и тренерстве Хави в интервью Tuttosport. "В таком клубе как "Барса" умеют справляться с давлением", – заявил он.

"Ни в коем случае нельзя забывать, что это первый год без Месси. Мы попрощались с лучшим игроком мира. Это нелегко.

Именно поэтому мы выбрали Хави, который знаком с атмосферой и стилем "Барсы". Это значит, что Хави доверяет воспитанникам, ведь он сам вышел из нашей академии и добрался до первой команды, в которой стал великим чемпионом. Как тренеру, ему известны стиль и философия "Барсы".

Это непростая работа, ведь мы все знаем, что футбол не дает времени. Мы принимаем это. В краткосрочной перспективе нам нужно сочетание молодежи с опытными игроками. Все они должны обладать классом. В таком клубе, как "Барса", умеют справляться с давлением", – сказал Лапорта.