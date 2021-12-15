Барселона проиграла Бока Хуниорс в Кубке Марадоны

"Барселона" проиграла "Бока Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны, который был сыгран в память о Диего Марадоне, выступавшем за оба клуба. Матч прошел в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Основное время закончилось вничью со счетом 1:1 – по голу забили Ферран Жуджла и Эксекиэль Себальос. В серии пенальти аргентинцы оказались лучше – 4:2.

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Напомним, Диего Марадона ушел из жизни больше года назад – 25 ноября 2020 года.